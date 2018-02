Kui Tartu linnaliini buss näiteks halbade liiklusolude tõttu peatusse viis minutit hiljaks peaks jääma, saab ootaja oma tegemisi paremini planeerida.

Kui möödunud aastal katsetati tehnoloogiat vaid suuremates bussipeatustes, siis nüüd on kleepsudega kaetud kogu Tartu linn, vahendas ERRi uudisportaal.

"Piisab sellest, kui see telefon panna vastu kleebist ja info avatakse automaatselt. Vanematel telefonidel või iPhone'i kasutajatel võib juhtuda, et see pole sisse lülitatud, siis on teine võimalus avada kaamera ja vastavalt kaameraga skaneerida natuke kaugemalt seda QR koodi, mis peaks kindlasti kõigil töötama," selgitas rakenduse looja Veiko Raime.

Lühikese aja jooksul on lahendus hästi vastu võetud ja praegu kasutab seda umbes 3500 inimest päevas.