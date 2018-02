Suusaäss Kelly Sildaru tõi täna avalikkuse ette omanimelise kohukese, mida loodetakse müüa terves maailmas. Videointervjuus Õhtulehele rääkis Kelly, et idee sai alguse sellest, et palju reisides on ta tihti tahtnud süüa midagi kodumaist, kuid tavaliselt on see võimatu. Nüüd loodetakse tekitada olukord, et vähemalt kohuke on lõpuks kõikjal kättesaadav.

Ideaalse kohukese maitsete otsing algas sellest, et Kelly küpsetas omalt poolt mõned lemmiktordid, mille põhjal kokk Imre Kose arendas välja esimesed maitsed. Järgnevate kuude jooksul katsetati maitsete kombinatsioone, glasuure ja moose ning valiti välja kvaliteetsed ja kõige paremini kokku sobivad koostisosad.

Kelly Sildaru nime kanvad kohukesed. Üks maitse kannab ka venna Henry nime. (Robin Roots)

Ettevõtja ja investori Indrek Kasela sõnul on kohukese välismaale viimise idee äriliselt tema jaoks ammu huvitav olnud. “Välismaal meie poolt korraldatud maitsmised näitavad, et see meeldib kõigile,” ütles ta. Ainuüksi eestlased söövad Kasela kinnitusel aastas 65 miljonit kohukest.