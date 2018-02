Telestuudiotes selgitasid endised ja praegused siseministrid ilmselge ebamugavusega, et see summa tuli neile justkui üllatusena. Mulle aga meeldis Elmar Vaheri põhjendus, millega ma täiesti nõustun. Vaher ütles, et käest ära piiri saadi hakata üldse ehitama "tänu" sellele, et Eston Kohver läks piiri peal kaduma.

Põgenikest dokumentaalfilmi "Me ei taha Eestisse" tehes nägin oma silmaga, kuidas kolonnide kaupa sõitsid sõjaväelased piirile, et kindlustada oma kodumaad ja Euroopa Liidu välispiiri sissetungijate eest.

See esimene, paari kuuga ehitatud piir (milles osales üle 900 sõduri), läks Ungarile maksma umbes 100 miljonit eurot. Tänaseks on aga selgunud, et kogu kõrgtehnoloogilise piiri ehitus on läinud Ungarile maksma umbes 800 miljonit eurot.

Ungari soovis, et Euroopa Liit toetaks oma välispiiri ehitust vähemalt poolega, kuid tänaseks on otsustatud, et Ungari seda abi ei saa. See on muidugi minu meelest Euroopa Liidust äärmiselt ebaõiglane ja kahepalgeline, sest kõik need inimesed, kellega mina seal kohapeal rääkisin, ei soovinud mitte Ungarisse elama minna, vaid ikka Saksamaale.

Sinna kutsus neid kõiki loomulikult proua Merkel, kes ühel hetkel mõistis, et ta ei suuda kõiki maailma põgenikke ja õnneotsijaid siiski vastu võtta.

Ka Austria sulges oma piiri ja peatas Ungarist tulevad põgenikud, kes jäid Ungarisse lõksu.

Praegu on loomulikult kõige tähtsam meie piir Venemaaga välja ehitada. Küll me pärast jõuame täpselt uurida, kuhu see raha läks. Vahel on vaja teha ka kiireid ja ebapopulaarseid otsuseid. Mina igal juhul toetan hetkel Elmar Vaherit tema raskes ja ebapopulaarses olukorras.

Kui me võrdleme oma piiri ehitamist Ungaris piiri ehitamisele kulunud rahaga, siis me peame kindlasti silmas pidama ka seda, et kui Ungaris jookseb piir läbi pustade ehk steppide, siis Eestis läheb meie idapiir läbi soode ja rabade ning ehitamine on just maastiku ja ilmastiku tõttu kallim.

Mul on hea meel, et Eesti riik hakkab lõpuks ometi endale piiri ehitama. Selle puudumine on olnud tegelikult minu jaoks siiamaani natuke arusaamatu. See on igal juhul kordades hullem, kui otsida selles ehitusest mingit korruptsiooni.