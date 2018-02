Vähemalt neli inimest sai Itaalia linnas Maceratas haavata, kui relvastatud mees avas autost tule inimeste pihta.

Kõik, kes vigastada said, olid välismaalased, kirjutab BBC. Linnaelanikele anti soovitus püsida siseruumides. Tulistamisest anti teada linna erinevates osades, ühtlasi ka linna rongijaama lähedal.

Pole veel päris selge, mitu inimest oli autos, millest tulistati. Teada on, et see oli must Alfa Romeo.

Politsei sõnul on kannatanud haiglasse toimetatud. Ohvriteks olevat olnud eranditult mustanahalised immigrandid.