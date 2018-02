Elegantne esileedi kätles teiste endiste presidendiprouadega, ent ekspresident Tarja Haloneni kätt suruma ta ei küündinud - Haloneni reaktsioon oli vaimustavalt lihtne ja rahvalik, ta näitas Haukiole žestidega, et kätelda pole vaja, ning soovis pöialt püsti ajades edu ( VAATA VIDEOT ).

Järgmisel päeval, reede õhtul veidi enne kella kaheksat tõigi Haukio Soome suurimas sünnitushaiglas Helsingi naistekliinikus ilmale poisslapse. Soome esipaar oli oktoobri algul rasedusest teada andes tunnistanud, et lapseootele jäämine võttis aega ning nad on pidanud üle elama südamevalu.

„Oleme palju aastaid last oodanud ja lootnud. Nende aastate jooksul oleme seisnud silmitsi mitmete nurjumistega. Seetõttu on raseduse algus olnud õnnelik, kuid tundlik aeg, kuid nüüd saame seda uudist teatada," vahendas toona ajakiri Me Naiset.

"Perekondlik sündmus taheti mööda saata mingit šõud tegemata."

Naistekliiniku esindaja Aaro Toivonen kinnitas nüüd Iltalehtile, et Haukio sünnituse puhul ei võetud mingeid erilisi turvameetmeid.

"Väikest organiseerimist oli, kuid ma ei taha seda praegu avaldada."

Toivoneni kinnitusel ei tahtnud presidendipaar sünnitusest numbrit teha.

"Presidendipaar ei soovinud mingeid erilisi suuremaid, teisi inimesi häirivaid turvameetmeid, kuid mõistetavatel põhjustel siiski väikseid ümberkorraldusi."

Seda, kas kohal olid turvamehed või valvurid, ei taha Toivonen kommenteerida, kuid toonitab, et Haukio tõi lapse ilmale samasugustes tingimustes kui kõik teised naised.

"Peamine sõnum on see, et see perekondlik sündmus taheti mööda saata väga rahulikult ja väga tavapäraselt, võimalikult normaalselt ja teisi inimesi segamata ning mingit šõud tegemata. Kõiges väljendus selline sõnum väljendus."