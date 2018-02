Eile kirjutas üks Kalamaja Facebooki grupi liige, et Kalamaja pargi vaht lõhub labidaga laste tehtud lumememmesid, kuna ülemus olevat talle sellise käsu andnud. Taoline teguviis äratas kalamajalastes protestimeelsuse ning täna otsustati üheskoos parki sada lumemme teha.

Kalamaja Facebooki grupis olnud postituses seisis, et pargivaht lõhkus lumememmi ülemuse käsul, kuna muidu pissivat koerad memmedele peale. Postituse autor ei mõistnud taolist teguviisi ning püstitas küsimuse, kas Kalamajas peaks olema koerte jalutamisväljak, et laste lumememmed terveks jääksid.

Üks kalamajalastest tegi ettepaneku saada laupäeval Kalamaja pargis purskkaevu juures kokku ning teha üheskoos sada lumememme. Ühest küljest oleks see protestiks lumememmede lõhkumise vastu, teisalt kingitus Eestile vabariigi 100. aastapäeva puhul.

Lumememmede meistertamise jaoks on tehtud ka Facebooki üritus, mida saab näha SIIT. Praeguse seisuga on osalejate ja üritusest huvitunute arv madal. Samuti on ilm lörtsine.