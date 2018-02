Kinnisvaraekspert Peep Sooman räägib Ärilehes, et alguse on saanud rahvasport nimega üüriäri ning möödunud aastal oli selle kulminatsioon.

Sooman seletas, et enne ostsid kortereid väljaüürimiseks keskmisest jõukamad inimesed, kuid nüüd on nn taksojuhid üüriturule tulnud. Soomani sõnul näitab see, et segment hakkab üle kuumenema.

"On tekkinud arvamus, et kui sul ei ole üürikorterit, siis sind ei ole olemas. Aga kui võtad ükskõik millise majandusõpiku, siis on seal kirjas, et kui ühiskonnas tekib mingi selline paradigma muutus, siis peaks see tegema murelikuks," selgitas kinnisvaraekspert.

