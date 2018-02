2012. aastal oma biseksuaalsust tunnistanud „Salatoimikute“ tähel Gillian Andersonil on praegu armusuhe telesarja „Kroon“ stsenaristi Peter Morganiga, kuid ta ei välista, et juba järgmisel aastal on tema partneriks naine.

Oma biseksuaalsust ei pea kaks korda lahutatud näitlejanna mingiks probleemiks ning teda ei morjenda, kui keegi teine seda probleemiks peab.

„Ma lihtsalt olen selline,“ ütles 49aastane Anderson Daily Maili teatel. Tema sõnul on alles hiljaaegu hakatud mõistma, kuivõrd keeruline on meie kõigi loomus ja identiteet. „Oleme keerulised olendid.“