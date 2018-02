Lady Gaga Twitteri postituses seisab, et kuna lauljatar kannatab suurte valude käes, on ta sunnitud ära jätma kõik veebruaris toimuma pidanud Euroopa kontserdid.

Gaga pidi Euroopas astuma üles oma maailmaturneega "Joanne". Gaga pidas arstidega nõu ning otsustas kümme viimast tuurikontserti siiski ära jätta. Gaga vabandab ja on väga kurb, et ei saa esineda oma Euroopa fännidele, kes on turneed nii kaua oodanud.

"Ma armastan seda show'd rohkem kui midagi muud ja ma armastan teid, kuid see asi ei ole minu kontrolli all," kirjutas Gaga Twitteris.