„Rahulepinguga tõestasime ennekõike iseendale, et suudame saavutada suuri tegusid kui seda tahame ning sellesse ka lõpuni usume. Ning et meie noor riik saab olla rahvusvaheliste suhete subjekt, mitte objekt,“ ütles president Kersti Kaljulaid Tartu rahu aastapäeval.

Riigipea sõnul ei piisanud toonase diplomaatilise võidu saavutamiseks vaid suust ega sulest ja käiku oli vaja lasta ka mõõgad ja täägid. „Rahu saavutamiseks andsid Vabadussõjas oma elu tuhanded Eesti sõdurid ja sajad vabatahtlikud meid toetanud riikidest. Me olime edukad tänu terve riigi üheskoos toimimisele, sihikindlusele ning sõpradelt ja liitlastelt saadud sõjalisele ja mittesõjalisele varustusele. Piisav edu rindel andis lootust edukaks stardipositsiooniks läbirääkimistelaua taga. Riigisisene üksmeel üllas eesmärgis andis meie delegatsioonile kindla seljataguse,“ rääkis president Kaljulaid.

„Pingelises sõjaolukorras toimunud rahuläbirääkimised olid meie verivärsketele diplomaatidele esimeseks tõsiseks proovikiviks. Tänu meie delegatsiooni pühendumisele, osavusele, aga ka pearulikule põikpäisusele saadi parim võimalik rahuleping, mille üle meil on tänaseni põhjust uhkust tunda,“ ütles riigipea. „Tartu rahulepingu ratifitseerimine võttis mõlemal poolel aega loetud nädalad ja ilma mingeid eeltingimusi seadmata. See näitas ilmekalt siis ja näitab ka täna, et kui pooltel on siiras tahe, siis viiakse läbirääkimiste laua taga tehtud lubadused ellu,“ lisas president Kaljulaid.

Riigipea sõnul seisab Eesti välis- ja julgeolekupoliitika täna tugevatel jalgadel ning seda kinnitab ka meie just läbi saanud viimane diplomaatiline saavutus. „Nii Tartu rahu läbirääkimistel kui Euroopa Liidu eesistuja olles seadsime suuri sihte, tegime operatiivööd, olime valmis ootamatusteks, olime nobedad ja paindlikud ning püüdsime saavutada kompromisse,“ ütles riigipea ja lisas, et pärast sellist saavutust on kerge jääda loorberitele puhkama. „Väikeriigina ei saa me endale sellist luksust lihtsalt lubada. Sestap hoidkem uut taset juba võetud eesmärkide saavutamisel ning uute ambitsioonikate sihtide seadmisel. Usun, et suudame seda teha,“ lisas president Kaljulaid.

Vabariigi Presidendi eile Tartu rahu 98. aastapäeva pidulikul kontserdil peetud kõne täisteksti leiate siit.