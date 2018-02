"Esiteks, Elmar Vaher on täna jätkuvalt ainus inimene, kellele olen teinud ametliku ettepaneku ja seda ettepanekut ta kannab edasi. Ja ühe auditi eesmärk, esimese vahekokkuvõtte eesmärk on see, et teha selgeks, enne kui minna parlamenti konsulteerima fraktsioonidega, et tema mundriau on puhas ja ta on teinud kõik võimaliku - tookord 2015 - , et selle aja jooksul teha selgeks see hinnang," ütles minister.