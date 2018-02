Kell 22 andis riigivanem Päts toimunust teada pressikonverentsil. Kolm päeva hiljem esines ta juba riigikogu ees, kus ta põhjendas täpsemalt, miks võeti võim enda kätte. Muu hulgas väitis Päts, et vabadussõjalaste üleskihutatud rahvas olevat langenud massipsühhoosi ohvriks ega suutvat täita oma kõrgema võimu ülesannet. Väitest, et rahvas on vaimselt haige ja peab seetõttu loovutama oma kõrgema võimu, sai kõigi tulevaste ümberkorralduste alus.