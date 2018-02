Eile taas Soome presidendiks vannutatud Sauli Niinistö (69) abikaasa Jenni Haukio (40) sünnitas täna õhtul poisslapse, rõõmustab kogu Soome meedia.

Presidendipaar ütles mullu oktoobris, et nad on last pikalt oodanud ja planeerinud, seega on raseduse üle küll rõõm suur, ent hirmugi on omajagu.

Niinistö ja Haukio abiellusid 2009. aasta jaanuaris, kui Niinistö oli kohaliku parlamendi spiiker.

President Niinistöl on esimesest abielust kaks poega, Nuutti ja Matias. Nende ema Marja-Leena Niinistö suri 1995. aastal liiklusõnnetuses.

