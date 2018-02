„See on iibeprobleem number üks: inimesed ei leia endale partnerit, sest naised elavad linnas ja mehed maal, lisaks on meeste haridustase oluliselt madalam kui naistel,“ räägib soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta.

Mis tunne on olla Leelo Tungla ema?

Hahaaa! Mulle Leelo Tungal nii tohutult meeldib!

See oli puhas juhus, et niimoodi läks. [Liisa Pakosta tütar Helena Maria Reisner mängib filmis „Seltsimees laps“ väikest Leelo Tungalt.] Laps oli selle tööga väga rahul ja kui laps on rahul, siis on ka ema rahul.

Sul lapsevanemana seda hirmu pole, et noorena väga kuulsaks saanud inimesel võib tekkida probleeme täiskasvanute maailma sisenemisega?

Filmiroll Eestis ei tee veel väga kuulsaks. Mõtlesime peres sellele ja otsustasime, et inimest ei saa takistada tegemast seda, mis talle väga meeldib ja Helenale tõesti näitlemise töö väga meeldib. Ta väga tahaks veel mängida kas teatris või filmis, meie mure on pigem see, kust nüüd talle kas või väikseid rolle leida.

Tal on ka juba loomu poolest jalad maas, ja töös on ta professionaalne – seda kinnitasid nii režissöör kui ka operaator.