Tänavatantsija Kerttu Luik pääses maailmakuulsa tänavatantsukonkursi Juste Debout finaali.

"See on ikka minu tantsukarjääris üks kõige suuremaid saavutusi. Kuna tegemist on ühe maailma kõige suurema tänavatantsuvõistlusega, siis et sealt eelvoorust edasi pääseda, see on väga-väga suur asi," kommenteeris Luik ETV saates "Ringvaade", kirjutab Menu.

Võistlusel osaleb tantsijaid 16 riigist ja sel aastal võistles kokku umbes 300 tantsijat.

Kerttu Luik osaleb võistluse finaalis 3. ja 4. märtsil.