USA president Donald Trump kiitis reedel heaks USA esindajatekoja luurekomitee vabariiklaste memo, milles väidetakse, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) võis omal ajal Donald Trumpi kampaaniameeskonna võimalikke Venemaa-sidemeid uurides oma volitusi ületada.

Trumpi otsusega läheb memo tagasi kongressi komisjoni, mis võib selle avalikuks teha, vahendab ERRi uudisteportaal.

Memo avaldamisele on olnud vastu nii FBI kui ka justiitsministeerium.

Demokraadid ja muud Trumpi kriitikud leiavad, et memo näol on tegu valikulist informatsiooni sisaldava dokumendiga, mille eesmärk on õõnestada FBI ja Venemaa teemat uuriva eriprokuröri Robert Muelleri usaldusväärsust.

Memo on koostanud esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Devin Nunes koos oma abidega.

Memo teksti saab lugeda siit.