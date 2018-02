Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa ütleb, et kui eile avatud Hobuveskiga sai teater juurde verivärske teatrisaali, siis päev pärast Linnateatri sünnipäeva, 14. veebruaril, peaks selguma teatri uue maja projekteerija. „Kui ikka kõik need lubadused, mis antud, vett peavad, seisavad teatril ees keerulised ajad.“ Kui ikka ehituseks läheb. „See oleks siis nii-öelda kolmas tulemine, sest kaks korda on juba alustatud ja pooleli jäetud.“

Põldmaa sõnul sai Hobuveski lugu tema jaoks alguse 2002. aastal, kui ta esimest korda selle hoone paokil uksest sisse piilus. „Vaatasin kohe, et vau, milline hoone ja missugused võimalused teatritegemiseks,“ meenutab Linnateatri direktor oma esmakohtumist ajaloolise ehitisega.

Algul pidi sinna tulema raidkivimuuseum, see plaan aga ei teostunud. 2003. aastast alates ongi Hobuveski kasutusel Linnateatri ühe mängupaigana. Et maja oli esialgu planeeritud muuseumina, tähendas seda, et seal polnud kütet ega ventilatsiooni. „Viis aastat tagasi tellisin uue projekti, võttes arvesse teatri vajadusi. Et tegemist on ajaloolise hoonega, tuli teha ka kompromisse ning 2017. aastal saime viimaks ehitama hakata. Nii me siis oleme ühe väga vana ja väärika hoone, mida on mainitud juba 14. sajandil, renoveerinud ja andnud talle uue funktsiooni, sisu ja mõtte,“ on Põldmaa rahul. „Seega on ta taas üks Linnateatri saalidest ja kui meil tõesti Laial tänaval lavaaugus ehituseks läheb, muutub ta funktsioon veelgi olulisemaks, sest ehituse ajaks jääb ta ainukeseks Linnateatri enda mängupaigaks.“