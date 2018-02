PPA arvutused näitasid, et idapiiri väljaehitamine läheb 2015. aastal esialgu välja pakutud 79 miljoni euro asemel maksma 188 miljonit. „Me oleme täna esitanud selle nägemuse, mis on meie arvates selline piir, nagu vabariigi valitsus meile ülesandena kirjeldas – innovaatiline Euroopa Liidu välispiir. Olemasolevate teadmiste pinnalt selline kalkulatsioon tuli ja ma ei hakkaks projektimeeskonnale näpuga näitama,“ rääkis Vaher reedesel kohtumisel ajakirjanikega. „Jah, me tunnistame seda süüd, et kui me 2015. aasta veebruaris alustasime, siis me prognoosisime, et 2015 lõpuks on meie projekt valmis, aga siin on üks loetelu probleemidest, miks projekti valmimine venis.“

Neljapäeval sai avalikuks, et idapiiri ehituse hind osutub arvatust 2,5 kallimaks. Hind on nii krõbe, et siseminister Andres Anvelt algatas siseauditi ja pani ootele piiri ehitust korraldava Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri taaskinnitamise oma ametikohale. Mis siis ehitushinda nõnda kergitas?

Lisaks lähevad oodatust kallimaks piiri valvamise tehnoloogilised lahendused. „Meil ei kulge piirijoon sirgjooneliselt. On väga palju pöördepunkte, mis teeb tehnilise seire keerulisemaks. Seetõttu pidime arvestame enam tehnilisi vahendeid, andureid piirile,“ rääkis piirihaldusbüroo juht Helen Neider-Veerme. „135 kilomeetrist on 101 soos, rabas või vesistel aladel. Kuna see pinnas on nii eriline, siis tuleb ilmselgelt vaadata, millised on meie materjalid seal.“

Idapiiri ehitusprojekti eestvedaja, juhtivpiiriametnik Toomas Malleos märkis: „Idapiiri väljaarendus ei ole PPA projekt. Algse visiooni juures on see, et see on riiklik projekt, mida korraldab ja juhib PPA. Meie hankeprotsessi oli kirjutatud, et vähendada riske, me teeme projekteerimise käigus katselõigud, mis ka pikendasid projekteerimise aega. Me maksime ajaga lõivu, me ei tahtnud tormata, ennatlikke otsuseid teha, et hiljem muutusi kompenseerida.“

Vaheri sõnul on siseministrile esitatud kolm versiooni piirist ning kahe nädala jooksul lepitakse kokku, kuidas edasi minnakse. Võimalik on mängida ajaga – kui kiirelt piir valmis ehitatakse –, aga ka võtta ambitsioone vähemaks. Viimast peab Vaher väga tõenäoliseks, kuna riigikassas ei ole vajalikku vaba raha.

Ühtlasi mõistab Vaher siseministri käike. „Kui sellises olulises projektis on ebaselgusi, siis on mõistlik audit teha,“ ütles Vaher. Mis puudutas ministri samme Vaheri enda suhtes, siis sellele PPA direktor erilist tähelepanu ei pööranud: „Minu ametiaeg kestab maini, et aega on küll.“