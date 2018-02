Presidendi kantselei ja president Kersti Kaljulaidi abistamisteemalised jõulukaardid läksid maksma 2000 eurot.

President Kersti Kaljulaid saatis mullu ligi 1800 jõulukaarti (pildil), mille sõnum on abistamine – isegi kui see ei pruugi välja paista. Presidendi jõulukaardi autor on Eiko Ojala. Muinasjutulisel maastikul asetavad pikkadel redelitel seisvad inimesed tähti taevasse. Redeleid hoiavad ja abistavad inimesed all. Alati on kusagil keegi, kes abistab ja toetab, isegi kui see välja ei paista.

Presidendi kantselei saadetud jõulukaartide, sealhulgas presidendi jõulukaartide maksumus oli kokku 2000 eurot, kinnitas presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe Õhtulehele.

Riigikogu esimehe Eiki Nestori eelmisel aastal saadetud 1500 jõulukaarti maksid 855 eurot.