„Kui ma seda lugu kirjutasin, mõtlesin ma kohe oma peas, et tahan akrobaati. Esialgu ma tahtsin tegelikult, et me ise ripuksime seal kangastes,“ ütleb ansambli Etnopatsy liige Aile Alveus-Krautmann, miks neil poolfinaalis laval akrobaat on.

Etnopatsy on „Eesti laulu“ lavaesituses appi võtnud akrobaadi, kes laest alla rippuva kanga küljes erinevaid trikke teeb. Tegelikult mõtles Aile, et nad võiksid kaaslaulja Elisega ise lae all turnida. „Oleksime kangale roninud, seal istunud ja poose võtnud. Mul oli peas visuaal, et kui lugu algab, ripume me pead alaspidi, nagu liblika nukud. Midagi karmi poleks olnud, sest siis poleks me laulda saanud,“ räägib Aile.

„Saime tõestust, et see pole nii lihtne,“ ütleb Elis lisaks. Nad on ise kangal rippumist korduvalt proovinud. „Iga kord, kui me Kadriga proovi, meie nimetame seda trenniks, teeme, siis proovime,“ ütleb Aile. Elis lisab naerdes: „Alati lõppeb asi ikka sellega, et meie oleme higised ja musklid on punnis.“ Tegelikult tuli neil turnimine isegi välja. „Elis oli juba päris kõrgel, mina poole peal, aga me püsisime kangal. Selleks, et kõike teha artistlikult, turvaliselt ja olla kindel, et mikrofonid ära ei kuku, oleks ikka tunduvalt rohkem aega läinud,“ selgitab Aile.

Etnopatsy võistluslugu kannab nime „Külm“, kuid nende lavakleidid ei peegelda seda kuidagi. „See külm on sisemine tunne. Väljast võid sa särada, aga seesmiselt olla depressioonis. Inimesel on ikka krahhe ja sa tunned seda sees, aga oled rõõmsa näoga,“ selgitab Aile ka, millest nende lugu räägib.