15aastane Morgan Geyser mõisteti neljapäeval süüdi sõbranna tapmise katses ning talle määrati 40 aastat vaimuhaiglas. Õnnetu tüdruk uskus, et sõbrannat pussitades kutsub ta välja arvutimängu tegelase Slender Mani.

Slender Man on õudusmäng, milles nimitegelane pimedas metsas elutseb. Morgan, kuriteo toimepanemise hetkel vaid 12aastane, uskus, et tema kodumets ongi mängust tuntud sünge laas. Ta lootis, et suudab kuriteoga näotu tegelase Slender Mani välja kutsuda ning tema abiliseks või asemikuks muutuda.

Ühe teise tüdruku, Anissa Weieriga meelitasid nad klassiõe metsa ning seejärel hakkas Morgan noaga sõpra pussitama. Anissa nuga kätte ei võtnud, kuid julgustas Morganit kõrvalt. Ühel hetkel käskis Anissa ohvril pikali visata, uskudes ise, et nii voolab veri välja aeglasemalt. Kokku pussitas Morgan ohvrit 19 korda ning lahkus seejärel Anissaga sündmuskohalt.

Imekombel jaksas ohver aga metsast välja roomata. Arstide sõnul jäi ühel noatorkel elutähtsa veresoone tabamisel puudu vaid millimeeter.

Morgan tunnistas kohtus end süüdi ning palus ohvrilt vabandust. Teda ootab 40 aastat vaimuhaiglas, kohtupsühhiaatrid diagnoosisid tal skisofreenia ja kalduvuse psühhoosile. Morgani kaitsja ütles, et kui ravi annab häid tulemusi, võib tüdruk ka varem vabaneda.