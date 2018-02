Ööl vastu laupäeva sajab kohati vähest lund ja lörtsi, saartel ka vihma ja on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1, selgimiste korral kuni -5°C.

Norra ilmaportaali yr.no prognoosi kohaselt jäävad nädalavahetuse temperatuurid Eestis 0 ja -7 vahele ning oodata on vähest lund. Vene ilmaportaal Gismeteo ennustab sarnaseid temperatuure, kuid veidi rohkem sademeid.

Eelolev nädalavahetus toob Eestisse talvisemad temperatuurid. Riigi Ilmateenistuse prognoos ütleb, et kui laupäeval on oodata väheseid külmakraade ja vahelduva pilvisusega ilma, siis pühapäeva öösel tõmbub taevas pilve, kraadid langevad, tuul suureneb ja siin-seal sajab lund.

Laupäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saju tõenäosus on suurem Põhja-Eestis. Puhub idakaare tuul 3-8 m/s, põhjarannikul tugevneb kirdetuul 7-11, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C.