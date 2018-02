Jaanuarikuu viimastel päevadel võis Tallinna kohal näha pea ilmvõimatut vaatepilti, üht väga erilist nahkhiirt, kes sosistas: "Oi heldeke, oi heldeke, ma jään hiljaks!". Rahvas, kes seda pealt juhtus kuulma, sai hetkega aru, et teoksil on midagi hoopis iseäralikku. Nad jooksid kütkestavale tiivulisele uudishimulikult järele, pressisid end läbi imetillikese pilu ja...

...ja nii sattusidki nad pealinna kuumimasse klubisse Teater, kus toimus taaskrod vinge Bacardi Wonderland pidu, mis täitis maja kiirelt seiklushimuliste külalistega, kel jätkus jaksu hommikuni pidu nautida.

Peojanulised said osa salapärasest Klubi Teater imedemaast, kus seiklesid uskumatud muinasjututegelased. Nad olid kordades vallatumad ja flirtivamad, kui need, keda raamatust loetud. Lehvivad seelikusabad ja välkuvad sääred - just nii möödus pidu Klubis Teater. Tegelaskujud vallutasid kiirelt kõik lavad ja baariletid, et säraküünalde saatel rahvast pöörase vaatemänguga kostitada.



Kuid juba täna, 2. veebruaril on Klubis Teater kõiki peohuvilisi ootamas Ibiza ja Eestiski endale nime teinud DJ Artur F, kes HOUSE VIBES peo enda parimate biitidega käima lükkab.