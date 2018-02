Kas tahaksid kulutada päevas treeninguga 1000 kalorit? Sa ei pea selleks tunde ja tunde jõusaalis rassima ega tantsutrennis higistama! Kuluta neid kaloreid kasvõi kodus!!!

Go Fit Stay Fit jagab sotsiaalmeedias videot, kus õpetatakse nelja harjutust.

Kükid, hüpped, kätekõrverdused ja kõhulihased - need on neli olulist harjutust, mis aitavad sul liigselt tarbitud kaloreid kulutada!

Kuigi harjutused nõuavad natuke pingutamist, siis ei tohiks see kellelegi võimatu olla. Ära unusta, et iga päevaga muutud järjest tugevamaks ja osavamaks, mistõttu on ka harjutusi juba palju lihtsam teha.

Oled valmis? Vaata videot, mitu kordust peaksid tegema, et treeningust maksimaalselt kasu oleks!