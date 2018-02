Ilmselt üks kõige vingemaid „Eesti laulu“ lavaesitusi tänavu on ooperilauljal Elina Nechayeval, kes võistleb looga "La forza" - sellist kleiti, nagu tema laval kannab, pole Maarjamaal seni nähtud!

Elina lõõritab ta ääretult suures seelikus, mille kangas katab kogu lava. Valgus ja erinevad efektid annavad niigi võimsale seelikule kõvasti vunki juurde. „Eesti lavadel on vist tõesti selline asi esmakordselt,“ kommenteerib Elina. Ta lisab, et idee suursuguseks seelikuks tuli koostöös tema tiimiga. „See laul on ka juba teistmoodi, siis võiks ka lavakujundus teistsugune olla. Ja lõpuks me tulimegi kõik koos sellele ideele, et võiks panna mängu seeliku, projektsiooni ja valguse korraga,“ selgitab ta.

Massiivsesse seelikusse kulus kokku 52 ruutmeetrit kangast, raskust on sellel umbes kuus kilogrammi. „Õnneks me leidsime võimalikult kerge kanga, kuna vaatasime, et kui oleks juba natuke raskem kangas, oleks seelik juba 15kilogrammine. Vot, see on juba päris raske!“ naerab Elina. Ülisuurde seelikusse sisse pugemine tema sõnul kuigi keeruline pole. „Puhaste jalgadega tuleb lihtsalt üle selle valge seeliku kõndida, et see mustaks ei läheks. Ja lihtsalt poen sisse!“ räägib ta.

Oma laulu vältel liigutab naine vaid käsi. See on ka arusaadav, sest sellises riietusesemes ringi jooksmine pole lihtsalt võimalik. „See laotatakse juba eelnevalt lavale valmis ning mina vaikselt ronin sisse ja panen endale selga".