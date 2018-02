Kuigi selle aasta veebruar on vaid mõne päeva vanune, on minu silmad juba esimesi kevadekuulutajaid märganud. Ei, ma ei pea silmas lõunamaalt varasema lennuga kohale jõudnud kuldnokkasid, vaid peamiselt varateismelisi poisiklutte, kellele on ka üks plusskraad piisavalt palav. Mulle on tänaval vastu lonkinud päris mitu nooremat sorti meeskodanikku, kelle talvisesse garderoobi kuuluvad kas lahtised jopehõlmad või, mis veelgi parem, lühikesed püksid.

Muidugi, too suurem buum saabub alles paari kuu pärast, kui koolide lähedusse tekivad parved, mille vähemalt üks liige on end ka kõige kõledama tuulega T-särgi väele kraapinud ja siis tolle vägitükiga kamba alfaisase staatust endale nõuab. Eakaaslaste tunnustus on aga üürike ja kestab tunduvalt vähem kui sellele ülima tõenäosusega järgnev külmetus või isegi kopsupõletik.

Endagi nooruspõlvest meenub üksikuid seiku, kui jopehõlmad külma ilma kiuste lahti jäid. See, kas nohune nina ja kähisev kurk hetkelist “täiskasvanulikku” tunnet väärt olid, on muidugi kaheldav. Pigem tõmmake need lukud kurguni kinni, noored! Ütlen mina, 29aastane vanainimene.