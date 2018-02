Erakorraline pensionitõus 60-70 euro võrra on pakkumine, millele teistel erakondadel on raske midagi vastu panna. Küll võib proovida leida keskerakondlikule valimislubadusele oma lähenemisnurka: IRLi esimees soojendas ideed anda pensionitõusuks teise samba vabatahtlikuks muutmisest vabanev raha, sotsid asusid aga ennetama uusi maksutõuse, viidates plaani üüratule kulule. Muidugi vajab pensionäride elujärg parandamist. Teisalt on selge, et pensionitõusu teema ei kerki aasta enne valimisi pelgalt poliitikute heldusest.

Valitsus sai valusa õppetunni, et millegi ära võtmine on alati suurema mõjuga kui millegi juurde andmine. Tuleb välja, et tervelt pool elanikkonnast on tulumaksureformi suhtes kriitilised, olgugi et paljud neist võitsid rahaliselt. Kaotajate hääl on valjem ja vaevalt oskas valitsusliit just sedasorti solidaarsust erineva elatustasemega gruppide vahel oodata, kui keerulise tulumaksureformi idee välja käis.

Mis maksab piir?

Vanarahvatarkus „üheksa korda mõõda, üks kord lõika“ idapiiri puhul nähtavasti ei kehti. Tulemuseks on 2,5kordne möödapanek piiri väljaehitamise maksumusega. Riigi kaitstus on hindamatu väärtus ja küll need puuduolevad 118 miljonit kuskilt leitakse. Keerulisem lugu on eksimuse eest vastutajaga.

Aasta ettevõtte pahupool