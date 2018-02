See on lõik äsja ilmunud raamatust „Jumala ja meditsiini kohtumine”, kus meditsiinidoktor Brit Cooper ja nii-öelda vaimse sõnumi tooja Neale Donald Walsch arutlevad elu paljude tahkude ja muuseas ka imeliste tervenemiste üle.

Elekter on meil füüsiliselt olemas nii linnas kui ka maal, kui just suurt tormi ei ole. Aga ülekantud tähenduses, kui astume ühiskonda sisse siis, kui paljude arvates põlevad kõik tuled ja elektrikilpi pole põhjust kontrollida?

Nõukogude ajal ilmusid suurtes ajalehtedes enne revolutsiooni aastapäeva ehk kodumaa sünnipäeva novembris NLKP keskkomitee hüüdlaused, näiteks „Elagu NLKP – kõigi meie võitude innustaja ja organiseerija!”. Seejärel hakkasid ajalehtedes ilmuma uudised, kuidas inimesed arutavad omavahel keskkomitee hüüdlauseid ja kiidavad need üksmeelselt heaks. Tegelikult mitte keegi mitte kunagi ei arutanud neid totakaid lauseid. Kui, siis ainult nende üle irvitamiseks. Aga see oli võimude soovunelm – inimesed mõtlevad kaasa ja kiidavad nende tegevuse heaks.

Olukord, kus inimesed muudkui arutavad ühiskondlike probleemide üle, on imelikul kombel kätte jõudnud tänapäeva Eestis ilma igasuguse sunni või veenmiseta. Seltskondlikud vestlused, mis algavad süütul positiivsel teemal, lõpevad alkoholiaktsiisi, kütuseaktsiisi, hinnatõusu ja tulumaksusüsteemi kirumisega.

Ühiskond on väga sotsiaalseks läinud. Vanasti oli väljend „naised saunas rääkisid“ justkui halvustav vihje tühisele jutule või kuulujutule. Nüüd räägivad „naised saunas” ka aktsiisitõusudest ja ärasolgitud tulumaksusüsteemist. Väljend ei tähenda, et rääkijad on naised või et nad räägivad saunas. Ühiskond on nii sotsiaalne, et tahaks sellest sotsiaalsusest puhata, aga ei saa, sest sotsiaalsed arutelud tungivad aina suurematesse massidesse.

Kuidas võiks võimu heakskiitvad loosungid kõlada meie kodumaa sünnipäeva eel? Elagu bensiiniaktsiisi järjekordne tõus! Elagu alkoholiaktsiisi järjekordne tõus! Elagu uus mitteastmeline tulumaksusüsteem! Elagu teekasutusmaks! Elagu rohkem panustama pidavad töötavad pensionärid! Nõuame magusamaksu, automaksu ja kinnisvaramaksu!

Valitsus, ärge ometi tehke nii palju!

Nii nagu nõukogude valitsusel ei õnnestunud oma loosungitega Eesti rahva tänumeelt pälvida, pole ka praegusel Eesti valitsusel õnnestunud oma loosungitega Eesti rahva tänumeelt pälvida, kuigi paljud saavad natuke rohkem raha. Oli hea idee meeldida võimalikult paljudele madalapalgalistele, aga see on müra sisse ära uppunud.

Kui avaliku arvamuse uuringutest selgus, et valitsuserakondade toetus on langenud (mis on ju pigem tavaline kui erakordne), selgitasid nad ise, et teha on olnud väga palju ja kõiki sõnumeid pole õnnestunud lõpuni kommunikeerida.

Tegelikult on ju väga palju kommunikeerimist, et kõik, mis meie elus on viimasel ajal head, tuleb koalitsiooni otsustest ja hoolimisest. Et varem oli riiki liiga vähe ja see oli hoolimatu, aga nüüd on riiki palju rohkem ja see on hooliv.

Aina rohkem raha võtame rahvalt ära, sõnume selle oma rahaks ja kingime rahvale tagasi.

Selle palju tegemise peale on juba paljud päris vihased ja paluvad, et ärge ometi tehke nii palju, ärge igale poole näppe taha ajage, pidage natuke hoogu ja puhake jalga.

Mu meelest ei ole küsimus kommunikeerimises. Küsimus on liiga paljude inimeste tuju rikkumises ja motivatsiooni äravõtmises. Riik peab laskma elada ja teenida, mitte tuju rikkuma. Küsimus ei ole vähestes sõnades, vaid liiga paljudes tegudes, mis on liiga paljud vihale ajanud.

Maksudega mängimist saab endale lubada

Jaanuaris tõusis bensiiniaktsiis, veebruaris alkoholiaktsiis. Lätis käimise motivatsioon ja majanduslik efekt kasvavad veelgi. Kõigile arusaadava lihtsa tulumaksusüsteemi asemele leiutatud uus süsteem on nii keeruline, et ükskõik mitu korda raamatupidaja seda seletada püüab, aru sellest ei saa. Tulumaksusüsteemi solkimine solkis ära ka pensionisammaste väljamaksete süsteemi. Praegu on ainult segadus, tuntavad tagajärjed tulevad aasta pärast.

„Riik ei tea, kui palju võõrtööjõudu tegelikult riigis on,“ ütles mööbliettevõtte Standard suuromanik Enn Veskimägi Eesti Päevalehele. Tööjõu rendifirmade maksud lähevad Eestist välja, nagu kasvav osa alkoholi- ja kütuseaktsiisist. Vähem ei töötata, vähem ei tangita ja vähem ei jooda, aga riik saab vähem raha.

Nendes suurtes tegemistes oleks küll vähem riiki soovinud. Aga muidu on kõik hästi. Maailmas elab seitse miljardit inimest ja meie kuulume kuldse miljardi hulka, kes saab endale lubada maksudega mängimist, peenhäälestust ja mikrohäälestust.