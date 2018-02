YouTube'i vlogger Logan Paul sattus ülemaailmse tähelepanu ja halvakspanu alla pärast seda, kui postitas oma kanalile video, kus näitas Jaapani „suitsiidimetsas“ endalt elu võtnud inimese laipa. Tundub, et noormehel ei ole parim aasta, kuna nüüd pidi ta surmaga ise silmitsi seisma.

22-aastane Logan paljastas, et käis langevarjuhüpet tegemas, kuid tema langevari ei avanenud. Noormees pani Twitterisse foto oma langevarjukotist, mis hüppe ajal ei avanenudki.

Õnneks läks kõik hästi ning varulangevari avanes õigel ajal. „Seda pole kunagi selles koolis (langevarjuhüppekoolis – toim.) ühegi õpilasega juhtunud. Logan Paul elab edasi,“ kommenteeris ta.

here’s a photo of my empty pack after i had to cut away my main parachute bc it didn’t open



i can tell you — the feeling of the blue reserve parachute opening & functioning properly was miraculous



this has never happened to another student before at this school. LP lives on 🙂 pic.twitter.com/p6if9Gg5hn