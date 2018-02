Donna Nordica kolmandat aastat valmiv ja Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kollektsiooni kannab nime Teele. Kui eelmistel aastatel on need olnud väikesed kapselkollektsioonid Lydia ja Lenna, siis sel aastal on kollektsioon Teele suurem.

Nii leidub kollektsioonis ametlikest töölkäimise kleitidest kuni pruutkleitideni, viskoosi- ja puuvillasegudest kuni meriinovillase, pitsi, sameti ja metallikplisseeni. Värvid on klassikalised, domineerivad sinine, must ja valge.



Donna Nordica kirjeldab oma uut kollektsiooni nii: "Teele on Eesti naistele südamelähedane kui Eesti kevad, ta on habras, kuid elujõuline, salapärane ja samas praktiline, ta on karge ja kaunis naine. Ta on klassikaline. Seetõttu rõhutab Donna Nordica, et EV 100 juubeliaasta kollektsiooni Teele kleidid sobivad kandmiseks aastaringselt, need on ajatud."

