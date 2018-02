Tallinnas Narva maanteel oleva maja juures peatusid pikka aega redelauto ning päästeauto, mistõttu oli liiklus mõnevõrra häiritud.

"Mitte midagi pole juhtunud, kuskil ei põle, rohkem ei saa midagi öelda," teatasid päästjad vastasmajas töötavaid ajakirjanikke rahustades.

Väidetavalt on aga maja katusel viis teismelist, kes loobivad lumepalle. Vastasmaja turvamehe sõnul helistati häirekeskusesse aga hoopis seetõttu, et maja katusel rookis keegi lund ning lumepakid lendasid hooga all tänaval liikunud autode peale.

Päästjate lahkudes tuli kohale politsei.