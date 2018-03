„Jah, me tegime selle laulu ja siis mõtlesime, et saadaks, et hei, „Eesti laul“ on ju tulemas,“ rääkis Iiris. „Jah, niipidi on parem, kui mõtled lihtsalt, et „Eesti laul“ ja siis hakkad laulu tegema,“ arvab Ago.

„Me tegime selle laulu…“ alustab Iiris „...ja siis mõtlesime, et saadame,“ lõpetas Ago lause. „Aga see ei olnud selle laulu mõte,“ lisab mees.

Laulu loomiselugu on samuti üsna lihtsakoeline: Iiris läks Agole ühel päeval külla ning nii, ühisloome tulemusel, see sündiski. „Päike paistis aknast, me istusime toas, vajutasime nuppe ja nii see tuli,“ räägivad noored.

„Ago tegi mingit kuldset loopi ja mul oli nagu „I like this!“ (mulle meeldib see - toim.) ja siis Ago mudis ja mudis seda loopi ja see muutus kogu aeg. Ühel hetkel ma ütlesin, et oota, ära rohkem tee! Nii on hea!“ meenutab Iiris.

Laulu sõnad kirjutas Iiris ise, muideks, inspiratsiooni selleks sai ta Tumblrist.

„Me polnud Agoga ammu näinud ja siis ma panin lihtsalt „homie“ (semu – toim.) Tumblrisse sisse ja siis vaatasin neid pilte ja kirjutasin sõnu,“ selgitab lauljanna.

Kuidas noored mõnusa, kuid lihtsa laulu „Eesti laulu“ laval välja mängivad, jätavad nad üllatuseks. Kuid Ago õrritas, et laval olevatest elementidest üheks on:…tool!

Oma konkurente peavad Iiris ja Ago tugevateks. Iirise suureks lemmikuks on Elina Nechayeva laul „La Forza“ „Ma ei saa sellest üle ega ümber, ma täiega ootan seda, et see naine paneb seal laval: „iiiii“ (üritades imiteerida kõrget ooperilauljahäält) niimoodi ära. See on cool laul,“ nendib Iiris.

„Karlid (Karl Killing ja Karl Kristjan – toim.) on päris lahedad…ja Nika!“ loetleb Ago enda lemmikuid. „Kõigil on hea lugu.“

Peamine põhjus, miks Ago ja Iiris „Eesti laulust“ osa võtavad on Ago sõnul seetõttu, et see on tore viis, kuidas oma muusikat avaldada ja sellele tähelepanu saada. Kuid kui peaks juhtuma see, et nemad peaksidki Eurovisionile sõitma, ei oleks ka selle vastu kummalgi midagi.

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" osalejatele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.