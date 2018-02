„Ei tasu jääda piduriks. Tuleb ära tabada moment, kus oled seda tehes veel tipus ning minna ära enne, kui hakkad pidurdama,“ põhjendab „Eesti laulu“ peaprodutsent Mart Normet, miks ta on otsustanud pärast kümmet aastat võistluse juures töötamist sellega lõpparve teha. Vähemalt mõneks ajaks.

Mart ütleb, et mida professionaalsemaks inimene mingis ametis muutub, seda rohkem ta teab, mis on õige ja mis vale. „Kui tuleb uusi ideid, eriti väga uusi, tunduvad nad sageli valed. Sa oled juba proovinud ja aru saanud, mis töötab ja mis mitte. Siis võibki juhtuda, et hakkad headele asjadele „ei“ ütlema.“ Normet ütleb, et püüab vältida seda, et temast saaks vana kolhoosiesimees, kes häid asju ära ei tunne. „Ma ei taha saada selliseks, kes põrutab rusikaga lauale ja on ilmatuma tark. Ma tahan ikka loll ka olla. Kui tunnen, et mul on liiga palju õigeid vastuseid, tahaksin nimelt teha vahepeal midagi muud,“ ütleb ta. Nii astubki ta vahepeal rattalt maha, vaatab kogu asja kõrvalt ja korrastab peas sahtleid. „Siin pole midagi dramaatilist. Ma arvan, et lõpuks võidavad sellest kõik.“

Mis Mardi edasine plaan on – kas ta hakkab tegema muud tööd või põrutab taas pooleks aastaks Tenerifele elama, nagu ta mõned aastad tagasi tegi? „Ma arvan, et hakkan muud tööd tegema. Praegu pole veel sada protsenti kindel, mis töö see on.“