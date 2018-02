Nüüdseks 24-aastane Natalie tunnistab, et on alati toitu armastanud. Ka lapsepõlves tähistati igat suursündmust toiduga, mis oli ka elustiili muutes väga oluline.

Neiu elas seda väga raskelt üle. Lohutust leidis ta ainult toidust.

Valusalt motiveerivaks sai see, kui ema tegi tütrest pildi, kus Natalie nägi, et ta on tohutult suur. Lisaks veel ema aus lause, et tütar näeb elus tegelikult pildist veelgi kogukam välja.

Esialgu lootis ta kaotada 5-10 kilo, kuid tundis iga kilo kadudes, kuidas energiat tuli juurde. Nii ta jätkas ja muutis oma elustiili totaalselt.

Paremad valikud toidulaual ja aktiivne liikumine, trenn - see on tänaseks aidanud neiul oma elu muuta.

Teekond praeguse 73kiloni ei olnud lihtne, kuid naine tunneb, et ta on oma parimas vormis.

Kui varem jättis ta toidukordi vahele ja õgis, siis nüüd on ta elus ja valikutel tasakaal.

Muutus on kadestamistväärt!