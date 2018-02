Saatejuht Jakob Rosin tundis huvi, kuidas Mathise sünnipäevad mööduvad: „Minu sünnipäevahommikud on alati möödunud väga suures ja laialdases idüllis, ma just mõni hetk tagasi ärkasin oma pere laulu saatel. Naine laulis ilusasti hommikulaulu, aga laps ütles, et ah ma ei viitsi ja läks multikaid vaatama.“

„Saatejuht Gert Zavatski naljatles, et terve Tartu on täis sinu sünnipäevaga seotud plakateid ja muud turunduslikku materjali. Räägi kuidas enda sünnipäeva organiseerid?“

Saatejuht Jakob Rosin tundis huvi, kuidas sünnipäeva korraldada. „Kõik algab ikkagi sellest, et sa paned kirja kõik need sõbrad keda sa kutsuda tahad, ja kui tahad napsu võtta, siis tuleb ikkagi Lätti sõita. Kihnu Virve toob ka oma joogid Lätist.“

„No kui Tallinn kuulutas 2011.aastal kultuuripealinna, siis 2018. aasta korraldab Tartu minu sünnipäeva. Et siuke väike asi. Nagu umbes Euroopa Liidu eesistumine või Eesti Vabariik sada. Mina igal aastal üritan natuke nalja teha, et sõbrad ikka Tallinnast, Ida-Virumaalt ja välismaalt kohale meelitada. Eks jah, eelmisel aastal sai nalja tehtud nõukogude aja üle, natuke Donald Trumpi üle,“ teatas Bogens.

Rosin küsis seejärel, et kuidas sünnipäevalaps oma tänase päeva veedab.„Selles mõttes, et täna on veel tööpäev, ma pakun neile vorsti alati ja siis tuleb terve päev taluda, kuidas Facebooki kirjutatakse ja siis tahaks nagu vaimukalt vastata ka. Sünnipäev on üks katsumuse päev, ma ütlen ausalt.“