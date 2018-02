Elukaaslane võib meie dieedi- ja trenniponnistustele nii kaasa aidata kui ka segavalt mõjuda.

USA Rutgersi ülikooli teadlased jälgisid kahe kuu jooksul, millist tuge või vastulööke partnerid 122 kaalulangetajale andsid, vahendab Psychology Today.

Selgus, et inimesed, kes oma suhtes rohkem kahtlesid ja tajusid, et kaaslane häirib nende ettevõtmist, ei rääkinud kodus ausalt oma jõupingutustest ja eesmärkidest. Need, kes seda teemat partneriga suheldes vältisid, ei saavutanud ka nii häid tulemusi. Kes aga said kallimaga usalduslikult kaalulangetamisest rääkida, uskusid kindlamalt, et täidavad oma eesmärgi.

Partner võis allavõtmisplaane nurjata näiteks tervislikuma menüü üle nurisedes, rämpstoitu koju tuues või keelitades dieedi- või trennirežiimi rikkuma. Probleemidena nimetati sedagi, et kaaslane ei võta enda kanda piisavalt kodutöid ja trenniks ei jää aega, ja ükskõiksust või lausa mõnitavaid kommentaare.

Heal juhul tuli partner kasulikuma toidu valmistamise ja trennivarustuse soetamisega kaasa, võimaldas kaasale piisavalt sportimisaega või hakkas lausa temaga koos trenni tegema. Kaasaelamisest ja tagant utsitamisest rääkimata. Kokkuvõttes: koos on lihtsam!