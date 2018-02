Teist päeva Norras riigivisiidil viibivad prints William ja hertsoginna Catherine külastasid täna Oslos asuvat Hartvig Nisseni nimelist gümnaasiumi.

Tegemist on Oslo teise vanima kooliga ning see on riigi üks prestiižsemaid. Gümnaasiumi vilistaste hulka kuuluvad ka mõned Norra kuningapere liikmed.

Briti kuningliku paari visiit Põhjamaadesse, mis sai alguse 30. jaanuaril Rootsist, lõpeb täna.