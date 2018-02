Leedu korrakaitseorganid teatasid neljapäeval ajakirjanikele, et kinni on peetud kolm Leedu kodanikku, keda kahtlustatakse koostöös Vene luurega.

Kõik kolm on varem töötanud sõjaväes. Nad vahistati juba detsembris. Süüdimõistmisel ootab neid kuni 15aastane vanglakaristus. Kolmikul puudus juurdepääs salajasele informatsioonile, rõhutas Leedu sõjaväeluure juht Remigijus Baltrenas. Ta kutsus kõiki leedulasi valvsusele ja seda eriti NATOsse mittekuuluvate riikide külastamisel, sest oht sattuda vaenlase luure huvisfääri on suur. Kui keegi peaks tunnetama, et välisriigi luure üritab teda värvata, siis tuleks sellest kohe informeerida Leedu luureteenistusi, rõhutas Baltrenas.

Leedu prokuratuuri andmetel on riigis alates 2014. aastast vahistatud 12 inimest, keda kahtlustatakse spionaažis. Neist viis on nüüdseks kohtus süüdi mõistetud ja kannavad vanglas karistust.