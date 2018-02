Mart Sanderil on tõepoolest põhjust tähistada veebrarikuu algust klaasikese kihisevaga. Nimelt on tema käe all valminud kümneosaline telesari, mille pidulik esitlus toimub 8. veebruaril Tallinnas, ajaloolises Vene Kultuurikeskuses. Sari ise hakkab jooksma TV3s juba alates 12. veebruarist. Seriaal on valminud Mardi menuromaani "Litsid" ainetel.

No ka täiseti stressivabal hommikul ärkad kuulu järgi alles kell üks päeval?

No heal päeval või siis ikkagi halval päeval ärkan kell üks ja heal päeval ärkan tavaliselt kell kolm.

Aga täna näikse sul tõesti närvid pisut püsti olevat. Mis juhtus? Alles monteerid filmi, aga esikas juba ukse ees ja seriaal hakkab ka kohe, kohe teles jooksma?

Tegelikult on nii, et kui sa oled teinud kõik valmis ja siis see asi läheb sinu käest ära ehk siis järeltöötlusse ja siis korraga selgub, et seal on juhtunud mingisugused anomaalsed asjad... Näiteks failid on läinud paigast ära, kõik on kuidagi nihkunud, valed kanalid on läinud lahti, õiged kanalid on läinud kinni ja keegi pole seda märganud, siis...

Mis mõttes?

Jah, ma sain eile õhtul kätte valmis failid ja kui ma hakkasin neid vaatama, siis... Vaatasin neid täna öösel nii palju üle, kui ma suutsin ja siis ma märkasingi, et nüüd on juhtunud midagi dramaatilist ja ma pean hakkama seda päästma. Aga neid loetuid päevi on ainult loetud päevad. M aei kujuta ette mis saab!

Lükka esikas edasi

Asi polegi niivõrd esikas, kui et kogu sari ehk siis kümme episoodi tuleb üles laadida TV3, Netflixi, Telia ja ma ei tea kuhu veel serverisse esmaspäeva hommikuks. Mul on jäänud ainult paar päeva. Ja ma olengi nüüd kimbatuses, kust saada juurde veel kaks eluks vajalikku päeva.

Kuidas keegi teine mitte midagi tähele ei pannud? Järsku sa liialdad, sest oled hull perfektsionist?

Siinkohal mind õnneks teiste arvamus ei huvita. Seniks kuni mina näen vigu, siis on ta minu jaoks vigane.

Millal seriaal peaks teles jooksma hakkama?

Ma ei tea, kas ma tohingi seda veel paljastada.

Miks?

Olukord on päris groteskne, sest nii TV3, kui Kanal 2 ei ole pannud välja veel oma saatekavasid, mis on kahe nädala kaugusel. Üks hoiab infot tagasi, et teine ei saaks samaks hetkeks kohe midagi muud kõva otsa keevitada, nagu see meil ikka siin käib. Aga ma ütlen selle nüüd siis ikkagi välja, et 8. veebruaril on kino esilinastus ja 12. veebruaril, esmaspäeva õhtul prime time`il hakkab siis jooksma teleseriaaal "Litsid". Kümme osa. Loodan, et TV3 ei pahanda, et siin selle nüüd välja kuulutasin.

Oletame, et televaataja on seriaalist vaimustuses, kas sel juhul toodate lisa?

Loomulikult loodan, et tuleb ka teine hooaeg. Miks mitte ka kolmas. Tegelikult, kes on "Litsid" raamatuga kursis, siis ta märkab, et esimene telehooaeg jõuab läbida vaid kaks kolmandikku esimesest raamatust. Seega oleks võimalik venitada ka neid seriaale pikemaks. Ja olgem ausad, ega ma ka ju ei tea palju ma veel neid raamatuid juurde kirjutan. Kaks on juba ilmunud, kolmas peaks ilmuma sel aastal ja seda võiks ju jätkata veel oi, kui pikalt.

Aga see ajastu, millest jutt käib, sai ju otsa?

See aeg sai otsa, aga teised ajad algavad. Ja mis on mulle mõttena hakanud meeldima on see, et lugu lõpeb ära küll sõja lõpuga, aga tegelikult on üks teema, mida pole minu arust üldse puudutatud kirjanduses. See on nende eestlaste saatus, kes läksid siit saksa vägedega kaasa sõja lõpul ja kelle jaoks sõda kestis veel pool aastat kauem. Kui sõda lõppes 1944. aasta septembris Tallinnas ära, siis inimesete jaoks, kes läksid Saksamaale, see tegelik põrgu alles algas. Nad elasid seal üle kõige hullemad ajad kuni maikuuni ja siis edasi lõputud aastad põgenikelaagrites, otsides kohta, kus neid ei tahetud ja veel pidevas hirmus, et nad saadetakse tagasi Nõukogude Liitu, kui natside käsilased. See on minu jaoks väga huvitav teema, aga kahjuks tean ma sellest veel väga vähe.

Kas "Litsid" on õudne seriaal?

Minu jaoks on see õudne, sest see aeg oli õudne. Esimene hooaeg ei ole proua Kuke ega litside lugu. See on Eesti lugu. See on ikkagi valminud meie Vabariigi juubeliks. See räägib Eesti Vabariigi tapmise loo.

On see aus lugu?

Kui seda küsiks mõni Putini meelne inimene, siis ta leiaks, et see on tohutult ebaaus. Et see on tohutu ajaloo ümberkirjutamine, võltsimine ja vassimine. Minu jaoks on ta aus. Minu vanavanemad on Tallinnas selle kõik üle elanud. Kõik faktid on kronoloogiliselt pärit tolleaegsetest ajalehtedest, mis olid tol ajal ka juba üsna kallutatud. Aga algab kõik siis Eesti jaoks väga märgilisel päeval - 18. oktoober, 1939. Juhtus kaks asja, mille tausta eestlased ei teadnud. Ehk siis vastavalt Molotov- Ripendrofi pakti saladokumentidele hakkasid Balti sakslased Eestist lahkuma ja punaarmee tuli öösel üle piiri, et siis vastavalt lepingule tuua siia "sõbralikud baasid".

Tegelikult oli see ainult esimene märk kõigest sellest, mis oli toimunud Moskvas mõned kuud varem, kus siis Eesti, Läti, Leedu ja Soome olid kahe suure kupeldaja poolt müüdud maha Stalinile. Hitler sai siis vastu omad territooriumid ja nii need vaesed rahvad litsideks tehtigi. Ja kõik, mis edasi toimus, toimus meile endilegi arusaamatul tempol ja arusaamatu stsenaariumi järgi. Ja seriaali esimene hooaeg lõpebki järgmise aasta ehk 1940. aasta augustis, mil siis lõplikult Eesti niiöelda võetakse vastu Nõukogude Liitu ja igasugune Eesti Vabariik lakkab olemast. Tegelikult ongi see surmaagoonia lugu, mida vaadatakse läbi inimeste pilgu, kes ei tea sellest midagi. Ei tea, et nende saatus on ammu otsustatud.

Miks tundub see jutt mulle justkui deja vu`na? Ka praegu paigutatakse Eestisse võõrvägesid nii USAst, kui Suurbritanniast. Seda kõike Venemaa eest kaitsmise egiidi all. Miks mul hakkas sinu lugu kuulates praegu õudne tunne?

Tead, ka meil hakkas võtete ajal õudne tunne. Sageli oli selline tunne justkui me teeks dokumenaalfilmi. Ja see oli veel aasta tagasi, kui olid tohutud probleemid näiteks Ukrainaga. Kogu aeg oli selline tunne, et me ei räägi mingist vanast ajast, vaid kõik faktid viitasid sellele justkui räägiksime praegusest, enda ajast.

Ja ma mäletan väga täpselt, kuidas ka minu vanaema rääkis enda ajast. Kuidas nad kõik olid toona kindlad, et midagi ei saa ju juhtuda. "Meie ajal ei juhtu midagi," olnud kõik korrutanud justkui ühest suust. "Meid kaitseb ju Rahvaste Liit!" Täpselt nagu meie ütleme täna, et meid kaitseb ju NATO. Eesti kuulus siis Rahvaste Liitu ja kõik tundus nii turvaline. Aga pange tähele, sellest polnud mitte mingit kasu. Saksamaa oli juba varem Rahvaste Liidust välja visatud ja kui Saksamaa hakkas 1939. aastal pommitama Eestit ja Helsingit Talvesõja käigus, siis viskas Rahvaste Liit ka Nõukogude Liidu oma ridadest välja. Ja kokkuvõttes ei muutunud sellest ju midagi. Mõlemal agressoril oli täiesti ükskõik, kas neid kusagile visatakse või mitte. Nemad pidasid oma sõda edasi. Õeldakse, et kes ajalugu ei mäleta elab tulevikuta. Täpsem määratlus sellele on siiski see, et ajalugu kordab ennast.

Lootsin juba, et oleme põlvkond, kes sõjakoledusi ei näe. Olen ma liig sinisilmne?

Vanem põlvkond, kes on elanud pärast sõda, neil on tõesti raske mõista, et me elame ajajärgul, kus Euroopa pole näinud ühtegi sõda. See on täiesti hämmastav. See on erand. Suur erand ajaloos.

Mis siis 8. veebrauril täpsemalt Vene Kultuurikeskuses toimuma hakkab?

Kõik on oodatud, kes on endale "Litsid" suurele esilinastusele pileti soetanud. Pilet pole sugugi kallis, ainult viis eurot.

Miks nii odav?

Sest enamus raamatu "Litsid" edu taganutest on vanemad prouad. Ja ei saa hakata ju neilt nõudma tohutuid summasid. Ja tegu on ka väga suure kohaga, sinna mahub palju inimesi. Koht ise on meie jaoks väga sümboolne, sest osa stseene sai ka seal filmitud. Vene Kultuurikeskus on filmis stalinlik valimsijaoskond. Aga kunagi oli seal üks Tallinna luksuslikumaid varieteesid ja kinosid Grand Marina nime all. Sõja ajal see prustati, kuid hiljem taastati ja siis teame seda kohta Vene Kultuurikeskuse nime all juba. Mõtlesimegi, et korraldame esika puhul seal suure peao, aga mitte sellise glamuurse etenduse, vaid hoopus stalinliku karnevali.

Millised suled tuleks esika puhuks üll tõmmata? Uhked siidkleidid või stalinlik munder?

Neid glamuuripidusid on meil juba niigi palju. Pigem ikkagi midagi stalinlikku. Kõik on lubatud. Aasta on 1940. Pange oma fantaasia tööle. On veel peened prouad ja härrad. On kapitalistid, kes tulevad sigari ja frakiga. Aga on ka juba töörahvas, kolhoositarid, on komnoored, vangid, karistussalklased, lüpsjad, rahvatantsijad... Mida iganes. Kõik on lubatud.

Millises kostüümis ise lähed?

Mina jään ikkagi soliidseks, sest olen laval ka õhtujuhina ning samuti orkestri juhina. Aga kuna tegu on ka jutkui ikkagi valimisjaoskonnaga, siis anname kõigile külalistele ka valimislipikud. Kõik saavad hääletada, kas filmiversioon seriaalist "Litsid" oli suurepärane, väga hea või hea.

Seriaal "Litsid" jõuab teleekraanile Eesti 100 juubeliks. Kas seda näitaval kanalil või muul kultuurirahval ei tulnud kordagi pähe selle seriaali nime muuks, pisut siivsamaks, muuta?

Oh, siin on igasuguseid variante olnud. Mõni arvab siiani, et tegu on minu isiklike seksipaljastustega. Magusalt ausate pihtimustega, nagu on kombeks öelda. Aga noh, eks nad siis nüüd näevad, millega päriselt tegu on. Ma ei saanud kuidagi seda pealkirja muuta või ilustada, sest see baseerub algusest peale Stalini tsitaadil: "Väikerahvad on kapitalismi litsid". Seda ei ütle sa kuidagi ilusamini. Ja teiseks on see kogu asi üks väga kole teema. Ja seda ilustada on kuidagi vale. Kui sa ütled koonduslaagri kohta töö- ja puhkelaager või ümberkasvatus keskus ja küüditamise kohta väljasõit Siberi piirkondadesse, siis on see väga koleda asja ilusaks ütlemine.

Kuna see ahistamise teema on meil hetkel nii päevakajaline, siis ega see "Litsidki" muud pole, kui et näitab kuidas kõrgel võimupositsioonil olevad tegelased kasutavad ära lihtsaid või siis abituid inimesi. Laiemalt võttes, pisikest abitut riiki.

Just nimelt. Lugu on ju mitmel tasandil Kõige all on naised, keda kasutavad ära poliitikud. Nende peal on veel kõrgemad poliitikud, kes teevad kogu rahvast litsid ja kasutavad neid ära ja...

...see on justkui tänane päev?

Absoluutselt.

Kas me ei õpi ajaloost siis mitte kui midagi?

Õpime küll, aga unustame. Üks põlvkond teeb vigu, õpib ja sureb ära ja järgmine põlvkond vaatab, kui loll eelmine oli ja kujutab ette et on targem ning samu vigu enam ei korda. Kuid kõik eelnev ununeb lihtsalt ära ja kõik kordub taas. See pole erand, see on reegel. Kogu see trall on kordunud Vana-Kreeka ja Vana-Rooma aegadest peale. See on niivõrd geneetiline, et see ei tule mitte kunagi muutuma.

Kas "Litsid" võiks erutada ka nooremat generatsiooni või jäävad selle seriaali suurimateks fännideks siiski vanemad prouad ja härrad, kes tol ajal elanud?

Seriaali produtsent Tuuli Roosmaa ütles projekti käivitades, et seriaale vaatavad ju tavaliselt ikka naised., Et me peame ikka naistele keskenduma. Mina siis mõtlesin, et teeks õige esimese eesti meestele mõeldud naisteseriaali. Kui tegevus käib ikkagi litsimajas ja sul on üheksa imeilusat näitlejannat, kes lubatud piiris end paljastavad, siis kus on see loogika, et mehed ei peaks seda seriaali vaatama? Ega mehed ei vaata ju ainult autosaateid!

Seega, miks ei võiks seal olla ka noortele midagi vaadata. Loodan, et noored, kes võibolla ei huvitu nii palju ajaloost, huvituvad hoopis nende noorte tüdrukute saatusest ja elust. Ja muuhulgas jääb neile külge ka siis ehk üht teist neist faktidest, mida nad võiksid teada, sest ajalooõpetus on meie koolides kahjuks jube igav. Seetõttu olen kohanud nii palju noori inimesi, kelle arusaamised Eesti ajast, selle lõpust ning nõukogude ajast ja kommunismist, on nii vildakad, et see on lihtsalt piinlik. Siis ma paratamatult mõtlen, et küllap seda pole tehtud piisavalt huvitavaks.

Ka sellised propagantistlikud filmid nagu "1944" ja "Nimed marmortahvlil", need on alati tehtud kangelase vaatenurgast. Ja kangelane on alati natukene igav natuur, sest ta on alati ühesugune. Selline sirgeselgne, kes vaatab rikkumatul, kompromissitul selgel pilgul tulevikku. Ta on valmis ohverdama ennast ühise eesmärgi nimel. Aga tegelikult ajavad sellised natuurid haigutama. Ta pole reaalne inimene. Reaalne inimene on kõigi oma pahede ja vigadega.

"Litsid" seraalis nähakse maailma läbi antikangelaste aspekti. Me võime ju öelda, et ühiskonnas on prostituudid antikangelased. Nad ei kuulu sinna ülemasse heroste klassi, läbi kelle silmade me oleme harjunud ajalugu vaatama. Aga vaatamegi seekord hoopis alt ülespoole? Vaatame kuidas kajastusid need ajaloo muutused niiöelda ühiskonna kõige madalamate silme läbi. Ja kuigi meie seriaalis on nad eliitklubi, siis neile laienevad samad reeglid. Nad on ärakasutatavad ja teatud mõttes nagu lindpriid.

Kas sa oma "Litsidega" ei propageeri hoopis prostitutsiooni, näidates seda kui üht väga glamuurset ja elitaarset ametit?

Toon kohe ühe hea näite. Ega Eestist küll väga mingeid tetmeteoseid prostitutsiooni kohta sellest ajastust ei leidu. Küll aga leidsin Uno Lahe väga kummalise nimega novelli "Bordelli likvideerimine", mis kujutab siis nõukogude vägede tulekut saksa ajal lõpul Tallinnasse, kus nõukogude sõdurid satuvad ühte bordelli. Ja teine on õhuke 60ndatel ilmunud teatmeteos Heino Gustavsonilt, "Maailma vanim amet", mis räägib prostitutsiooni ajaloost Eestis. Ja seal tuuakse üks väga huvitav võrdlus, mida ma kasutan ka seriaalis laiendades seda pikemaks monoloogiks. See on, kui näiteks 20ndatel sattusid prostituutideks vaesed tüdrukud kehvikute peredest, kes olid kas lapsega või lihtsalt linna õnne otsima tulnud.

30ndatel tekkis aga järsku trend, kus prostituutideks läksid heast perest haritud ja üsna jõukad tüdrukud ning seda puhtalt põnevuse pärast. Seda suunas konkreetselt Hollywoodi filmitööstus. 30ndatel tehti tohutult palju filme, kus kangelanna oli prostituut. Reeglina olid need väga julged filmid, aga samas ka väga glamuursed filmid, kus lõpuks prostituut alati leidis endale miljonäri ja kõndis karusnahas altari ette, kuhu ta toodiloomulikult uhke limusiiniga. See viis välja selleni, et noored neiud hakkasid tundma huvi ja põnevust selle iidvana ameti vastu. 30ndate lõpuks oligi vaeste tüdrukute osakaal prostitutsioonist ära kadunud ja nende asemele olid tulnud noored, kenad, headest peekondadest, haritud glamuuritarid.

Siis tuli nõukogude aeg ja kogu see asi Eestis katkes. Enne seda oli ju prostitutsioon meil legaliseeritud, aga kohe kui tuli nõukogude kord peale, siis tembeldati need samad naised tööpõlguriteks ning neid ootas ees sunnitööle saatmine. Muutus oli väga kohutav. Aga loomulikult juhtus sama kohutav asi ka paljude muude elualade esindajatega. Ühel hetkel sind küüditati, sest olid elanud nii nagu oli olnud Eesti Vabariigis õige elada. Sa olid liiga tark, liiga edukas, kaitseliitlase naine või mida iganes.

Oled selle viimase projekti alla pannaud tohutult palju energiat. Alustades kas või dekoratsioonidest, kostüümidest kuni originaalmuusika loomiseni. Oled teinud kõik ise, usldamata kedagi teist.

Teadupärast mitu kokka korraga kööki ei sobi. Mõni tahab suppi sisse rohkem soola, kui teine ja kui igaüks õpetab, kuidas seda teha, siis ega sellest head nahka ei tule.

Kas projekti tellija, TV3 ja mõned teised sponsorid, üritasid ka oma näppu sinu supi sisse toppida?

Kupja piits piitsus pidevalt mul seljas. See oli närvesööv nii mulle, kui ka näitlejatele. Kohati sa tunned, kuidas sult nõutakse alla su võimete töötamist lihtsalt sellepärast, kuna ei ole aega, sest aeg on raha. Et viia see projekt üldse ellu, siis loomulikult oli see vajalik, aga selline töörütm ei meeldi mulle absoluutselt.

Kuna see on erakanali projekt, siis mingit riiklikku toetust ei ole sentigi sellele projektile tulnud. Olen kirjutanud näiteks tohutul hulgal taotlusi KULKAle (Eesti Kultuurkapital) näiteks filmimuusika loomiseks, loomestipendiumiks ehk siis stsenaariumi ja raamatute kirjutamiseks. Null. Ma pole mitte kunagi mitte midagi saanud.

Meil on ka EAS?

Ka EAS, kellega olen praktiliselt kuni kohtuni välja läinud. Nad on mulle andnud täpselt null senti kõigi mu taotluste peale. Viimase 17 aasta jooksul pole rahuldatud ühtegi minu toetuse taotlust.

Olen projekti "Litsid" ivesteerinud tohutult palju isiklikult ja seda just sellepärast, et see on Eesti kõige kallim seriaal hetkel. Aga selle eelarve eest, mis meil on, saaks toota näiteks kümme minutit üht Inglismaa populaarseimat seriaali "Downton Abbey". Rahad on väga erinevad, sest vaatajate hulk on erinev. Erakanal saab oma raha tagasi ainult reklaami arvelt. Kui sul on vaatajate hulk juba 200 000, mis on Eesti mõistes väga hea, siis sa pead arvestama, et see pole sama mis "Downton Abbey`l", mis on 6 miljonit vaatajat üle maailma. Kui nemad filmivad ühte episoodi kaheksa päeva, siis meie filmisime kogu seriaali 21 päevaga. See on täiesti arusaamatu, kuidas me suutsime sellise tempoga saavutada ikkagi sellise kvaliteedi.

Kui vastuvõtlik oled kriitikale? Inimesed kas armastavad või vihkavad sind. Kui valmis sa oled?

Ma pole kunagi valmis. Ega keegi loovatest inimestest ei armasta kriitikat.

Mis tõmbaks sult vaiba jalge alt?

Ma haistan seda ohtu, et "Litsidele" saab saatuslikuks just nimelt minu isik. Et seda ei vaadata, kui mingit iseseisvat toodet, vaid seda hakatakse vaatama ainult läbi minu prisma. Selle kohta tahaks öelda, et inimesed, palun unustage ära, et see on minu tehtud. See on tegelikult tohutult paljude toredate inimeste koostöös sündinud asi, mis on pühendatud meie kodumaale, meie rahvale. Palun ärge üritage vaadata seda läbi mingisuguse lukuaugu, kus näete ainult mind. Ma loodan, et see on võimalik, aga arvan, et päris võimalik siiski ei ole.

Ja selline kriitika mind ka ei eruta. Mind ajaks väga endast välja, kui kriitika tuleks just selle töö aadressil. Kui keegi suudaks argumenteeritult leida vigu valmis tulemuses. Õnneks on osi seriaalist näinud paljud väga karmid kriitikud ja tagasiside on olnud väga positiivne. Mitte isegi sellelt platvormilt, et ma tegin selle nii kiirelt ja nii väikeste vahenditega, vaid et saime tehtud seriaali sama hästi nagu välismaal tehakse.

Kas tulevikus suudad enam üle oma varju hüpata?

Lavastaja ja kirjaniku jaoks on iga tema viimane projekt täpselt nii tugev, kui on tema eelmine projekt. Sa ei saa kunagi öelda, et ma olin see, kes tegi kümme aastat tagasi selle hea asja.

Kuidas tüdrukud leidsid? Merle Palmiste proua Kukena ehk bordellipidajana oli sul juba raamatut kirjutades silme ees. Aga ülejäänud näitsikud?

Meil oli vaja väga head ühtesulavat ansamblit. Castingult käis läbi üle 200 tüdruku. Need polnud päris tavalised castingud, et tulge palun istuge, siis naerge, nüüd lugege luuletust või nutke. Mida ma saan sellisest castingust? Me korraldasime väljavalitutega peo, napsutasime ja vaatasime kuidas ansambel kokku kõlab.

Mart, see on ahistamine!? Sa joodad noored näitlejahakatised täis ja vaatad kuidas nad käituvad.

Sa saad inimesest kõige paremini aru siis, kui ta on pisut võtnud. Maskid langevad ja alles siis sa mõistad, kas suudad temaga koos olla ja tööd teha. Me hakkasime seda tegema grupiviisiliselt.

Grupiseks?

Praktiliselt küll, jah. Viisime tüdrukud omavahel kokku, hakkasime tekstiraamatust teksti lugema, võtsime sinna juurde vaikselt napsu ja vaatasime kuidas tütarlapsed omavahel haakuvad. Mõnega neist ei tekkinud üldse peotujugi.

Ei võtnud end paljaks?

Ei võtnud. Kuna seriaalis on väga palju tüdrukute omavahelisi pidusid, näiteks nagu pidžaamapeod ja koos hullamised ja padjasõjad ja..., no mida tüdrukud ikka omavahel teevad. Tahtsin, et kui vaataja vaatab neid, siis tal hakkaks kade, et ta ei saa olla nende tüdrukutega seal koos. Ja seda sa juba ei teeskle. Ja pärast üht viimast vahetust, kui olime minu juures hoos, siis ütlesin, et vaata Tuuli seda gruppi, nad on kuidagi nii monoliitsed. Üks teeb nalja ja teised saavad aru. Moodustus ideaalilähedane sõprusringkond. Nii ta jäi ja see oli tohutult õige otsus, sest nad on kõik siiamaani koos. Neil on oma Facebooki salagrupid, kuhu isegi mina ei kuulu. Nad käivad koos pidudel ja nüüd juba paar tüdrukut teevad koos isegi etendusi. Ja see on niivõrd tore, sest sellist asja sa kohe kuidagi ei näitle ja ei teeskle. Ja kui seda fluidumit ei oleks ekraanilt näha, siis see seriaal muutuks hästi mõttetuks.

Oled öö otsa monteerinud ja tormasid meie hilisele hommikusöögile ilma, et oleksid silmatäitki maganud. Ma ei ütleks, et näeksid väga närbubud välja.

Ma tööd tehes kogu aeg söön. Kuna ma üksi kodus olles ei suitseta, siis mõttepauside ajal või kui juhe kokku jookseb, siis ma hakkan kohe sööma. See on väga ohtlik ja siis ma vahepeal jälle nälgin nädal aega.

Sinuga koostööprojekte alustavaid inimesi on tihti hoiatatud ka sinu primadonnalike hoiakute eest. Et sa armastad kaua magada, sa ei jõua õigeks ajaks kohale, ilmud platsile napsises olekus, jne. Kui palju need jutud tõele vastavad?

Jah, Eesti Rahvusooperi juhti Aivar Mäed hoiatati ka kunagi, kui hakkasime koostööd tegema, et ta ei kujuta ette millise supi sisse on astunud. Et Mart Sander hilineb, ei pea graafikutest kinni, tuleb tööle purjus olekus. Aga võta näpust. Igasugused projektid on minu jaoks väga suure stiimuliga ja ma ei saa nende juures endale eksimusi lubada.

Meenub ka "Tantsud tähtedega" projekt, kui saate produtsent kurtis, et Mart Sander ilmus kohale alati viimasel sekundil

See on tõsi. Ma pole kunagi oma elus pidanud teleprojekte tähtsaks. Oma hilinemiste ja loominguliste vabaduste tõttu käisin Kanal 2s ka väga tõsiselt vaibal. Olin kanali juhi Olle Mirme kabinetis vaibal neli ja pool tundi. Ma sain tohutult vitsutada. Ta ütles, et teles vaatab sind 300 000 inimest ja siis sa tähtsustad hoopis teatrit, kus vaatab sind 800 inimest. See on vaid ühel õhtul ja siis see kaob ja sellest ei jää kuhugi isegi jälge. Aga teles esinemistel on hoopis teine kaalukategooria. Aga mul on seda väga raske lahti seletada, et tele on minu jaoks alati nagu mingi mäng ja show.

Tegelikult on ta lüpsilehm, kust raha saada?

Suuremalt osalt küll. Ja teisalt pead sa ju kogu aeg olema rahva silme all. Kui sa kaod ära mõneks ajaks, siis sind justkui ei eksisteerigi. Võtsin kunagi ühe sabatiaasta, et muusikat kirjutada ja Estonias töötada. Terve aasta ei teinud ühtegi telesaadet. Omad tuttavadki ütlesid: "Issand, sa oled täitsa ära kadunud! Sa ei tee mitte midagi või?" See näitab, et avalikkuseni jõuab ainult üks osa sinust, see mida nad teleriekraanilt näevad. See, et sa võid teha samal ajal ka midagi muud asjalikku ja kasulikku, see kaob justkui ära.

Südames sooviksid, et sind titulleeritakse ikka heliloojaks ja kirjanikuks, mitte mingiks labaseks show-meheks?

Ma leian, et rahva jaoks on väga segadusse ajav, kui sa ühel hetkel ütled, et võtke mind, kui küüditamisest kirjutavat tõsist kirjanikku ja siis lähed paned kunsttissid ette, seeliku selga ja ütled, et võtke mind nüüd, kui tohutut koomikut, kes teeb teile jõle naljakat showd. Tegelikult pead sa ühel hetkel hakkama natukene valima, mida teha.

Ise tahad ju multitalent olla, teha kümmet erinevat asja? Vali välja kas või kolm ja tegele ainult nendega

Nüüd ma põhimõtteliselt äkki juba suudangi. See tähendab, et ma enam ei roni telekaamerate ette. Olen seda öelnud juba kaks aastat ja sellele enam vähem ka truuks jäänud. Väike erand oli ainult "Mälupokker".

Suure raha eest saaks sind kindlasti taas teleekraanile?

Õigus, suure rahaga saab inimese alati surnuks rääkida. Ka mind. Miks? Sest suur kunst ei too raha sisse. Kahjuks viib välja rohkem, kui toob. Eriti kui sa ei saa mitte mingit toetust mitte kusagilt. Kui ma saan kätte ka kogu oma "Litside" palga, projekt mille nimel olen poolteist aastat töötanud, jätnud ära kõik muud pulmad ja matused, siis see tegelikult ei kata neid kulutusi, mis ma olen teinud selle seriaali peale.

Oled sinna ka isiklikke varasid panti pannud?

Just nimelt, sest ma tahan et kõik oleks täiuslik. Näiteks oli mul kinnisidee, et härrasteklubis peab olema tiibklaver ja ma ostsin selle Sausti mõisa. Kui te vaatate seriaali, siis te saate aru, miks see peab seal olema.

Kas "Litsid" võiksid ka maailma vallutada?

Maailma kindlasti mitte. Põhjus lihtne. See on Eesti keskne seriaal. Kas sa viitsiksid vaadata väga hästi tehtud Kasahhi seriaali Kasahhi-Turkmeeni-Usbeki raskestest suhetest aastal 1940? Ilma kiirkursuseta Eesti ajaloost, ei saaks ükski välismaalane sellest aru. Ta võib äärmisel juhul olla mõistetav soomlaste, leedukate ja lätlaste jaoks, võibolla natuke ka rootslaste jaoks, aga mitte ülejäänud maailma jaoks.

Kuhu edasi, Mart?

Olen täiesti valmis selleks, et "Litsid" on minu elutöö, millest paremat ma ei kirjuta enam mitte kunagi. Olen selleks täiesti valmis. Võibolla sellepärast olengi võtnud seda nii tõsiselt ja nii tohutu andumusega ning investeerinud sinna kõik mis mul on. Sa ei tea kunagi ette, kas sul tekib veel olukord, kus sa saad veel teha niimoodi kõike täpselt nii nagu sa tahad. Kokkuvõttes on see kõik tohutu taeva kingitus. Ma siin varsti lendan USA tuurile ja kui ma ei peaks maanduma, siis lähen mingis mõttes kerge südamega, sest nüüd on mu elus justkui midagi ka tehtud.

Pressidendi vastuvõtule on sind kutsutud?

Neid kutseid sinna ei tule, ega hakka kunagi ka tulema.

Kas oled meie presidenti kuidagi isiklikult solvanud?

Ma pole olnud kuigi rõõmus selle viimase presidendi valimise protsessi ega tulemuste üle. See jällegi meenutab mulle vägagi seda, mis toimub romaanis "Litsid". See kõik oli nii tuttav. Käiatakse läbi hakklihamasina terve grupp meile tuttavaid ja toredaid inimesi, kellest kõik on tegelikult väärt, et juhtida riiki. Mõni vähem, mõni rohkem. Ja kui neist kõigist tehakse selline vedel pask, nad tehakse maatasa ja leitakse et ükski neist pole väärt ning siis tuuakse valge hobusena kriuksuvpuhas tundmatu inimene ja öeldakse, et nüüd on ta teie president ja hakake teda armastama teadmata temast midagi. Ja siis hakkavad kooruma välja temast tasahilju tema põhimõtted, mis võibolla, kui oleks olnud varem teada inimestele, oleks tema kanditatuuri kiirelt välistanud.

Õnneks on president mei pukis vaid neli aastat

See on ühe riigi jaoks väga pikk aeg. Kui sa mõtled, kui vähe kestis esimest Eesti Vabariiki ja presidendi staatust üldse, siis meenutab see jällegi natukene 40ndate aastate suve, kas pole? Hei, nüüd on teil siin seltsimees Andrei Ždanov, nüüd on siin Johannes Vares-Barbarus, mis siis et ta on kuskilt otsast luuletaja ja natuke ka naistearst, aga nüüd ta juhib teid. See ongi vägivaldne ja siis algabki taas see litsindus ja aplodeerimine peale, et armastame oma juhte Kõik see kokku pole minu jaoks normaalne olukord.

Mida sooviksid Eesti Vabariigile tema suure juubeli puhul?

Ma sooviks, et jääks alles meie hümn. Soovin, et jääks alles meie kirik. Et jääks alles meie uskumused. Jääks alles see, mida nõukogude võim üritas meist välja pesta ja mida ka nüüd natukene nagu uhutakse kõrgemalt poolt meist jälle välja. Aga ma usun, et Eesti jonn, mis võib vahel olla väga vastik asi, aga on aidanud meid tagasi tohututest imelikest nullseisudest, võidutseb ehk ka seekord. Ja kui jälle üks järgmine laine puhub meist üle, siis ehk tuleb see meie üdi ja kangekaelsus sealt ikkagi sirge seljaga välja.