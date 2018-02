Eesti Kultuurkapital autasustas 2. veebruaril Kultuurikatlas parimaid kultuuri- ja sporditegelasi. Pidulikul auhinnagalal jagati Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaid. Üle anti kehakultuuri ja spordi, kujutava ja rakenduskunsti, rahvakultuuri ning audiovisuaalse sihtkapitali aastapreemiad. Igas valdkonnas anti üle ka elutööpreemia pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse eest.

Elutööpreemia said ka Mait Summatavet (arhitektuur), Mats Traat (kirjandus), Jüri Kalmus (sport), Liivi Soova (rahvakultuur), Mark Soosaar (audiovisuaalne kunst), Tiit Pääsuke (kujutav kunst) ja Peep Lassmann (muusika). Muude preemiasaajate hulgas olid näiteks Eesti Rahva Muuseumi hoone loojad, mängufilm „November“, XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ juhid, Sandra Jõgeva ja Sulev Keedus. Kokku jagas Eesti Kultuurkapital reede õhtul Kultuurikatlas välja 58 preemiat.

Näitekunsti valdkonnas 10 000 euro suuruse elutööpreemia saanud Roman Baskin ütles Õhtulehele, et preemiatega pole elu teda hellitanud ja tunnustus, mis talle Eesti Kultuurkapitali poolt osaks sai, on kahlemata suurim. „Ma olen rohkem ikka nominent olnud,“ naeris ta. Vaatamata haigusele oli eelmine aasta Roman Baskinile väga edukas. Septembris esietendus Estonias Baskini lavastatud „Pilvede värvid“ ning hiljuti jõudis kinno Katrin ja Andres Maimiku mängufilm „Minu näoga onu“, kus Baskinil on kandev roll. Aga juba reedel esietendub Eesti Draamateatris Baskini lavastus „Kriidiaed“, kus ühe peaosalisena astub üles Ita Ever.