Käes on aasta kõige külmem kuu ning kosutav ja aromaatne tee kulub nüüd marjaks ära! Vesiaia käsitööteest leiad palju vitamiinirohkeid külmkuivatatud suvemarju, mis teevad tee joomise imeliseks elamuseks!

Vesiaia käsitööteed pakuvad aromaatset tee-elamust Eesti koduaia õuntest. Teesegude põhikomponendiks on delikaatne õun, millele oleme seltsiks lisanud erinevaid ürte ja vürtse ning külmkuivatatud marju. Teesegud on naturaalsed ning väga isuäratava aroomi ja välimusega. Ei saa salata, et sageli need ei jõuagi teetassi vaid tuleb anda järgi kiusatusele need vahepalaks krõbistada.

Vürtsikas Glögitee pakub teravaid elamusi külmadel talveõhtutel ja paitab pehmelt tuulest karedat kurku. Ingveri, kaneeli ja kardemoni vürtsikus avaldub järelmaitses ja turgutab keha sisemiselt.

Taevakarva Mari on mõnusalt mesine ja tummine mustikane jook, mis soojendab iga suure ja väikese magusasõbra keha ning toob suvepäikese maitse keelele.

Tulipunane Mari on hapuka mekiga tummine tee vaarikate ja mustikatega, ideaalne valik marjatee austajale. Tee hapukuse loovad traditsiooniline vaarikas ja eksootiline sidrunhein.

Tõmmu Sõsar on hea asemik klaasikesele hõõgveinile. Kuiva järelmaitsega mustasõstrane tee on hää toidukõrvane ning iseloomuga jook vahepalaks.

OMG ;) Maasikas on kerge ja magus tee, eelkõige laste suur lemmik. Delikaatsele maasika mekile lisavad värskust piparmünt ja meliss, maitsete sügavust toetab vanill.

Malbe Ladvaõun on sõõm traditsiooni, vanaema retsepti järgi valmistatud ehe õunatee kosutab mõnusalt hinge.

Veebruaris on Vesiaia Käsitööteedele eriti soojad hinnad, nii et vaata täpsemalt kodulehelt ja Facebookist! Hea võimalus proovida kohe mitut teed korraga ja jagada seda ka oma lähedaste ja sõpradega. Hääd tee nautimist!