Nimelt keelustati rahvusvaheline elevandiluuga äritsemine Hongkongis juba 1989. aastal, mil siis veel Suurbritannia kontrolli all olnud regiooni varudes oli üle 670 tonni elevandiluud. Seaduste järgi tohtiski kuni praeguseni äritseda vaid 1989. aasta eel riiki toodud toorainega. Mõistagi on aga sellistes tingimustes petuäri kerge tulema.

Salakütid, kes elevante luu pärast jahivad, on viimase kümne aastaga surmanud üle 110 000 Aafrika elevandi. Majesteetliku looma populatsioon on praegu umbes 415 000 peal. Ka ninasarvikuid kütitakse nende sarvede pärast.

Miks imporditakse umbes 70 protsenti elevandiluust just Hiinasse? Esiteks on asi suuresti traditsioonis. Hiinas on elevandiluud läbi aegade väärismaterjaliks peetud, samuti tehakse sellest talismane, mida usutakse õnne toovat. Elevandiluu on jõukuse märgiks ning vahel kasutatakse seda ka rahvameditsiinis. Samadel põhjustel püsib nõudlus ninasarvikute sarvede järele. Siiski on rahva teadlikkus tõusnud ning mõnedel andmetel pooldab kuni 95 protsenti elanikkonnast elevandiluuäri lõppemist ja elevantide kaitsmist.