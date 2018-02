„Igavesest armastusest rääkides on oluline teha vahet armastusel ja armumisel,“ rõhutab psühholoog-pereterapeut Kärt Kase. „Armumine ilmselgelt ei kesta väga kaua ning varem või hiljem see keemiline reaktsioon meie kehas vaibub. Armumine lihtsalt kurnab keha piisavalt, et pikas perspektiivis ei ole see tervisele kasulik,“ muigab ta.

Maailma üks tuntumaid armastuse uurijaid, USA antropoloog Helen Fisher, väidab, et romantiline armastus on üks inimese põhivajadusi nagu toidu- ja unevajadus. Uurimused näitavad, et see võib ka pikalt kesta.

Psühholoog K. Daniel O’Leary juhitud küsitluses, milles osales 274 juhuslikult valitud abielus ameeriklast, väitis 40 protsenti enam kui kümme aastat abielus olnutest, et on siiani partnerisse väga sügavalt armunud. Kuid sama vastas ka 40 protsenti üle 30 aasta abielus olnud naistest ja 35 protsenti nii staažikatest abielumeestest.

Selgus ka, et need, kes on kaasast pärast pikki aastaid kõrvuni sisse võetud, mõtlevad lahus olles rohkem tema peale, proovivad altimalt koos uusi põnevaid asju, seksivad sagedamini ja on üldiselt eluga rohkem rahul. Meestel käis armumistundega kaasas soov pidevalt teada, kus armsam viibib. Naistel aga kirg oma töö või hobi ehk millegi suhtevälise vastu.