Restorani õdusas veinikeldris asub lounge ChampagneStop, kuhu mahub tosin šampanjasõpra ja tuleb tõdeda, et ChampagneStopi kihiseva valik on tõepoolest võrratu!

SPOT on mõnus kohtumispaik Vene tänaval, mis loodi inspireerituna soovist pakkuda Tallinna vanalinnas taskukohast ja maitsemeeli paitavat toiduelamust. Sellel majal on pikk ajalugu, ruumistikus on aimatav enam kui 600 aasta pikkune ajalugu. Kuid praegusel kujul ehitis valmis sõjajärgsel nõukogudeajal ning lõplikult restaureeriti Eesti uuel iseseisvusajal. Maja on hubane ja soe, koht kus sünnivad parimad mõtted ja maitsed.

Sigrid: Veiseliha tartar SPOTi moodi on olnud meie maja üks bestseller. Siin on kasutatud kvaliteetset veiseliha, mis on hakitud kuubikuteks ning lisatud on sibulat, kapparit, soola ja pipart. Ja muidugi eriliseks teeb selle roa kindlasti justnimelt basiiliku majonees. Ning parimaks lisandiks tartarile on meie enda valmistatud kuivikud.

Käisin uudistamas ka restorani SPOT keldris asuvat šampanja lounge`i ChampagneStop, mille hinnad võtsid lausa sõnatuks. Aga seda kindlasti heas mõttes. Uurisingi šampanjakeldri peremehelt Viljar Sepalt, kuidas on võimalik, et restoranis saab juua seda imelist eliksiiri nii normaalsete hindadega.

ChampagneStop esindaja Viljar Sepp; Anu Saagim; restoran Spot (Jörgen Norkroos)

Viljar: Paar aastat tagasi tuli mul koos Eesti parima šampanja sommeljee Kalle Mülleriga idee pakkuda eestlastele jooki, mida igapäevaselt võibolla juua ei raatsita, täiesti taskukohase hinnaga. Tegelikult on kahju tõdeda, et keskmine eestlane teabki ainult neid mainstream šampanjasid, mida saab kaubanduskeskustest - Moét, Mumm,Veuve Clicquot ja sellega asi piirdubki.

Tegelikult toovad registreeritud maaletoojad Eestisse üle 550 erineva šampanja sordi. Meie idee oligi teha šampanja konseptsiooniga kelder, siduda see ühe kindla restoraniga, et pakkuda inimestele vähemalt pooltki sellest võrratust valikust.

Aga hind?

Meie eesmärk ongi see, et inimene saaks mõistliku hinna eest siit keldrist šampanjat osta. Inimene eeldab juba eos, et šampanja on kallis ja ta justkui ei julge seda osta. Mina soovitaksin kõigil ise siia ChampagneStop`i tulla ja veenduda, et hea mulli eest ei pea maksma suuri summasid. Loomulikult on meil siin keldris ka väga kalleid vintage-šampanjasid väga erilisteks puhkudeks.

Mis teeb meie koha veel eriliseks on see, et teeme ka nn päevašampanja pakkumisi. Inimesed ei pea ostma kallist pudelit, et mekkida mõnd erilist šampanjat, vaid seda saab osta klaasiga, mis jääb alla kümne euro. Oleme püüdnud teha iga nädal erinevate šampanjade pakkumisi. Püsikliendid on selle üle olnud väga rõõmsad, sest nii saavad nad ära proovida väga paljusid erinevaid šampanjasid.

Kas šampanjat võib juua iga kell ja iga roa kõrvale?

Loomulikult, šampanja on üks ainulaadsematest jookidest, mis sobib pea iga roaga. Loomulikult soovitatakse šampanjat kõige rohkem mereandide kõrvale. Kuid ka hommikusöögi kõrvale on šampanja väga hea valik. Suurepärane viis päeva alustada.

Hommikusöök staariga - Mart Sander; Anu Saagim, Restoran Spot (Jörgen Norkroos)

Palusin šampanja-hommikusöögile Mart Sanderi, kel on tõepoolest põhjust tähistada veebrarikuu algust klaasikese kihisevaga.

Mart Sanderil on valminud kümneosaline telesari, mille piulik esitlus toimub 8. veebruaril Tallinnas, ajaloolises Vene Teatris. Sari ise hakkab jooksma TV3s juba alates 12. veebruarist. Seriaal on valminud Mardi populaarse romaani "Litsid" ainetel.

Ajalooline draamasari viib meid aastasse 1939. See oli aeg, mil kogu maailm tantsis Louis Armstrongi ja Billie Holiday rütmis, südamed põksusid tähtedele nagu Shirley Temple, Greta Garbo ja Judy Garland, kinod vallutasid "Tuulest viidud" ja "Võlur Oz", maailma lavadel säras meie oma Miliza Korjus.

Eesti daamidki joondusid Hollywoodi kuldajastu staaride järgi ning olid selleks ajaks peaaegu saavutanud moodsa maailma linliku elustiili.



Ent 1939 tähistab ka aastat, mil Euroopas algas Teine maailmasõda, see oli aasta, mil mängiti maha Eesti saatus. Seriaalis "Litsid" vaadatakse nendele olulistele ajaloolistele sündmustele läbi härrastemaja naiste silmade. Proua Kuke (Merle Palmiste) peetavast kõrgema klassi meesteklubist käib läbi kogu toonane poliitiline eliit. Mõne daami põlglik pilk võib pühkida maailmakaardilt riigi, ent mängukaartide õige seadmine võib ka saatusi päästa.

Mart räägib "Litside" valmimise ilust ja valust pikemas intervjuus, mida võid lugeda/vaadata juba järgmisel nädalal Õhtulehe veebis ja paberis.