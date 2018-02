Kesk-Aasias asuv Türkmenistan ei soovi sarnaneda teiste maailma riikidega ja püüab kõike teha omamoodi, kehtestades oma riigi kodanikele mitmesuguseid keelde ja reegleid. President tahab kontrollida absoluutselt kõike, mis riigis toimub. Ta pani isegi paika, milline peab välja nägema jooksuvõistlustel kasutatav teatepulk.

Sellest aastast on möödunud vaid üks kuu, kuid Türkmenistanist on selle aja jooksul tulnud juba mitu seadust, korraldust, keeldu-käsku, mida paljud välismaalased ja isegi osa türkmeenidest on pidanud naljaks. Niivõrd absurdsed on need olnud.

Õige auto on ainult valget värvi

Alates selle aasta jaanuarist võitlevad Türkmenistani pealinna Aşgabati politseinikud tumedat värvi – mustade, siniste, roheliste, punaste jne – autode vastu. Sellised võetakse maha maanteedelt, konfiskeeritakse parkimiskohtadelt ja toimetatakse tasulistesse politseiparklatesse. Sealt saab omanik oma auto ära viia alles pärast seda, kui ta allkirjastab lubaduse, et värvib auto heledamaks.