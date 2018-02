Tõnis Lukasest saab Tartu kutsehariduskeskuse direktor, nii otsustas eile pärast vestlust kandidaatidega Tartu linnavalitsuse komisjon, mis valis koolile uue juhi. „Tartu linna soov oli kutseharidusekeskusele uut juhti otsides, et kool kõvade gümnaasiumide ja kõrgkoolide kõrval enam silma paistaks ja direktori isiksusel on selles väga oluline roll,“ ütleb Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave. „Lukasel oli ka kõige paremini läbi mõeldud koostöö teiste haridusasutuste ja ettevõtetega, mis on samuti üks linna soove uuele juhile.“ Raave sõnul väljendas kutsehariduskeskuse ootusi Lukasele kõige paremini õpilasi esindanud Andri Võsokovski, kelle sõnul peab direktor suutma õpetajatel silmad särama panna ja ka iga õpilane koolis peab teadma, kes on direktor.

„Kutsehariduskeskus on Eesti kõige suurem üldharidusega tegelev asutus, ainult kõrgkoolides on rohkem õppijaid, nii et tegemist seal jätkub,“ ütles Lukas paar nädalat tagasi Õhtulehele, mil tal lõppes tööleping Eesti Rahva Muuseumi direktorina.

„Järgmisel nädalal hakkame Lukasega pidama läbirääkimisi töölepingu sõlmimiseks,“ sõnab Raave. „Kooli soov oli, et uus juht saaks ametisse enne Eesti Vabariigi aastapäeva, siis leiab aset palju sündmusi ja on hea, kui koolil on pidupäevaks kindel juht.“