Läti põllumajandusturu edendamise keskuse juhataja Ingūna Gulbe sõnas hiljutises intervjuus sealsele raadiole, et kui vaadata Balti turgu tervikuna, võib näha, et Leedus ja Eestis on peaaegu kõigi puu- ja köögiviljade hinnad madalamad kui Lätis.

Hinnavahe ulatub mõnest sendist mõne euroni. Gulbe jätkas, et teisest küljest on Eestis jällegi madalama kvaliteediga tooted kui Lätis.

„Kui vaatate Tallinna kauplusi ja Riia kauplusi, siis on meil laiem valik ja tooted pole ühesugused,“ rääkis Gulbe, lisades, et kuigi Eestis pole käibemaksu alandatud, on Tallinna kauplustes nädala lõpul müüdavad banaanid juba kehvema kvaliteediga. „Kuid meil on ikkagi teine kvaliteet," ütles Gulbe.

Pärast käibemaksu langetamist 21% Lätis 5% peale on esimese kuu järel Gulbe sõnul raske järeldusi teha, kas see maksulangetus oli edukas mõte või ei.

Leedu madalamate hindade selgituseks toob ametnik välja kliima. „Leedu on lõuna pool ja paljusid köögi-puuvilju on seal kasvatada odavam kui siin,“ märgib ta.

Kuid põhifaktoriks hinnavõrdlusel jääb palju karmim kaubanduskonkurents Eestis ja Leedus Lätiga võrreldes.

Novembris võttis Läti seim viimasel lugemisel vastu käibemaksuseaduse parandused ning langetas Lätile omaste puu-, aedviljade ja marjade käibemaksu viiele protsendile. Maksuparandus kehtib 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020.