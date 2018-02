Juba ammu on sahistatud, et kunagine menubänd Spice Girls kavatseb sel aastal (ja ka kordi varem) mõneks ajaks taas kokku tulla, kuid alati on see kellegi taha jäänud. Mirror avaldab, et nüüd see tõesti juhtub ja iga vürtsitüdruk teenib ühinemiselt 10 miljonit naela ehk umbes 11,4 miljont eurot.

The Suni andmetel on lõpuks kõik viis naist taasühinemiseks oma jah-sõna andnud, isegi Victoria Beckham, kelle taha asi varasemalt jäänud on. Siiski on Posh Spice öelnud, et tema laulda ei kavatse.

Taasühinemine toob kaasa telesaate Hiinas ning ka albumi suurimate hittidega. Üks allikas ütleb: "Kõik arvasid, et seda taasühinemist ei juhtu kunagi." Mel C on varem öelnud, et tema ei näe taasühinemist tulemas, kui kõik viis naist kaasa ei löö.

Viimati esineti koos 2012. aastal Londonis peetud olümpiamängude lõputseremoonial.

Muide, Melanie C-d ehk Sporty Spice'i on võimalus varsti esinemas näha ka üle lahe Soomes, sest ta on välja kuulutatud ühe külalisesinejana Soome eurolaulu valimisel "Uuden musiikin kilpailu" ehk UMK 2018. Tänavu on Soome esindajaks Eurovisionil valitud juba Saara Aalto, kes esitab UMK-l kolm lugu, millest rahvas ühe mais Lissabonis esitamiseks valib.