Teatud venekeelsete elanike õiguste eest seisev aktivist Dimitri Klenski ütles antud usutluses, et venekeelne kogukond on maha surutud, sest Eesti riik ja propaganda teevad eriti tõhusat tööd.

Pronksiööl antikangelaseks tõusnud Dimitri Klenski ütleb, et Venemaa ei toeta kohalikku kogukonda ja tema suhtumine on formaalne.

„Narva tuleviku pärast oli pärast Krimmi sündmusi õudne paanika – idiootsus! Vene elanikkond on poliitiliselt maha surutud tavalised inimesed, nad on mass, tarbijad. Nad näevad ju, mis on Ivangorodis. Elukvaliteet on siin parem, isegi Narvas,“ hajutas aktivist hirme.

