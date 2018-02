Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütleb antud usutluses, et piiriehituse esiti välja käidud 79 miljoni eurose maksumuse kasv peaaegu 200 miljonit euro peale ei tohiks ju kellelegi üllatusena tulla.

"Me hakkasime pihta olukorras, kus riigipiir oli võsas, omandiküsimused olid lahendamata, me ei tundnud maastikku," ütles, vaher, et alustada tuli sisuliselt nullist.

Vaheri sõnul PPA-l sisuliselt puudub ehituskompetents ja 79 miljoni euro prognoos põhines pakkujatelt küsitud hinnakalkulatsioonidel ja PPA varasematel seirepositsioonide ehitamise kogemustel.

"Meil ei olnud ehitamiseks selgeid maastikutingimusi, mille dikteerivad meile Natura ala ja geodeetilised uuringud. Viimase põhjal saime teada, et 135,6 km ulatuses puudub piiril ehituseks vajalik pinnas," põhjendab Vaher kõrgema hinna kujunemist.

